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Zeytinyağında kıtlık sezonu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir - Son Dakika

Zeytinyağında kıtlık sezonu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir

15.11.2023 18:22

Zeytin yağında üretim ve verimin azalması nedeniyle yaşanan kıtlık sezonu, perakende fiyatlarını vurdu. Geçen yıl bu zamanlar litresi 115 liraya satılan zeytin yağı şu an 400 lirayı aşmış durumda. Uzmanlar önümüzdeki günlerde fiyatın 600 liraya çıkabileceğini söylüyor.

Geçen yıl gerek fiyat gerekse rekolte anlamında altın sezonunu yaşayan zeytinyağında bu yıl kıtlık sezonu yaşanıyor. Üretim ve verimin azalması nedeniyle zeytinyağı fiyatı tavan yapacak. Uzmanlar litre fiyatının 600 lirayı bulabileceğini söylüyor.

TARİŞ ALIM FİYATINI YÜZDE 264 ARTIRDI

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, geçtiğimiz günlerde zeytinyağı alım fiyatını açıkladı. Sızma zeytinyağında geçen sezon 81 lira olan fiyat yeni sezon için 295 liraya çıkarıldı. Böylece fiyat yüzde 264 oranında arttı.

Zeytinyağında kıtlık sezonu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir

FİYAT DAHA DA ARTACAK

TARİŞ alım fiyatını yüzde 264 artırmasına rağmen gerekirse sezon içinde yeni fiyat düzenlemesi yapabileceği belirtti. Bu açıklama bile perakende fiyatlarının önünüzdeki günlerde artacağını gösteriyor.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, "İçinde bulunduğumuz sezonda kaliteli ve gerçek zeytinyağına ulaşmak herkes için büyük önem taşıyacaktır. Her zaman olduğu gibi Birliğimizin en önemli hedefi üreticiden aldığı kaliteli zeytinyağını güvenli şekilde tüketiciyle buluşturmaktır. Sezon içinde piyasa hareketlerini ve fiyat gelişmelerini izleyerek gerekirse yeni düzenlemeler yapacağız." dedi.

Zeytinyağında kıtlık sezonu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir

LİTRE FİYATI 400 LİRAYA ULAŞTI

Geçen yıl bu zamanlar 1 litre zeytinyağını raf fiyatı 115 lira civarındaydı. Ancak yaşanan kıtlık nedeniyle fiyatlar şu anda 400 liraya kadar ulaşmış durumda. Uzmanlar fiyatlardaki yükselişin devam edeceğini belirtiyor.

FİYAT 600 LİRAYA ÇIKABİLİR

Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üreticileri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semercioğlu, "Ulusal Zeytin Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) belirttiği gibi Türkiye'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 60-65 civarında ürün azlığı var. Üstelik kalite de önceki yıllara göre çok daha düşük. Hem iyi yağ az, hem de üretim az. Fiyatlar artmaya devam ederse tüketicimizi kaybedeceğiz. Perakende fiyat şu an 400 TL civarında, bu darlık sürerse 500-600 TL seviyelerinde seyir edecek. Bu da biz üreticileri tüketicilerinden koparır. 1,8 kilograma çıkan Türkiye'nin kişi başı zeytinyağı tüketimi önemli ölçüde azalır. Bu da önümüzdeki yıllarda sektör için tehlike arz eder. Yıllarca zeytinyağı üreticisi ürününü değerinin altında sattı. Tek çare hükümetin sübvanse etmesi. Tüketimdeki azalış bu şekilde durur." ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zeytinyağında kıtlık sezonu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinyağında kıtlık sezonu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir - Son Dakika
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