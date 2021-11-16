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Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak - Son Dakika

Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

16.11.2021 15:06
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Muğla'nın önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Muğla'da zeytin hasadı devam ediyor.

Muğla'nın önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Muğla'da zeytin hasadı devam ediyor. Menteşe Belediyesi de kendi mülkiyetindeki arazilerde zeytin hasat çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Bahattin Gümüş zeytin hasadına katıldı.

Yaz aylarında ata tohumlardan üretilen meyve ve sebzelerden elde edilen ürünlerin büyük bir bölümünü ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtan, bir kısmını da Belediye aşevinde kullanan Menteşe Belediyesi, Zeytin hasadından elde edilen zeytinyağı ürününün de bir kısmını Belediye aşevinde kullanacak, bir kısmını da ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtacak.

Menteşe Belediyesinin kendi personeli topluyor

Belediye aşevinde yapılan yemeklerin büyük bölümü ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılırken, hem ata tohumlarının gelecek kuşaklara aktırılması sağlanıyor, hem de ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunuyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe ilçesinin turizmin yanında bir tarım kenti olduğunu belirterek, "Menteşe ilçemiz bir tarım kenti. Yaz boyunca da yöresel ürünleri ata tohumları ile domates, patlıcan biber gibi ürünler elde ederek ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtmıştık. Şu anda da kırsal mahallelerimizde geçmişte Özel İdare'de olup da köy muhtarlığından belediyemize geçen 17 farklı kırsal mahallede zeytin hasadına başladık. Zeytin bu bölgenin en önemli ürünlerinden birisi ve önemli bir gelir kaynağıdır. Antik çağlardan bu yana zeytin ağacı vardır. Şu anda çiftçilikte en büyük gelir kaynaklarının başında gelir. Biz de Menteşe Belediyesi olarak kendi mahallelerimizde bulunan zeytin ağaçlarımızı artık dışarıda ihaleye vermiyoruz ve kendi personelimiz ile topluyoruz" dedi.

Hedef 6 ton zeytin

Menteşe Belediyesi'ne ait arazilerden bu yıl 6 ton zeytin hasadı hedeflediklerini belirten Başkan Gümüş, "Bu yıl yaklaşık 6 ton zeytin toplamayı hedefliyoruz. Yarısını topladık. 6 ton zeytinden yaklaşık 1 ton zeytinyağı elde etmeyi düşünüyoruz. Zeytinyağını geçen yıl olduğu gibi Belediyemize ait aşevinde değerlendireceğiz. Yapılan yemeklerden zaten bir kısmını ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bunun yanında elde ettiğimiz zeytinyağının bir kısmını da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtarak hem tarıma destek vereceğiz, hem ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtacağız, hem de zeytinimize sahip çıkacağız" dedi. - MUĞLA

Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Bahattin Gümüş, Zeytinyağı, Zeytin, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak - Son Dakika Ekonomi


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