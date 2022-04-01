Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika
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Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

01.04.2022 12:00
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Menteşe Belediyesi, kendi mülkiyetindeki 3 binden fazla zeytin ağacından elde ettiği zeytinyağlarını Elele Butik Dayanışma Merkezinde görevlilerce dağıtımını yapan Menteşe Belediyesi Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Menteşe Belediyesi, kendi mülkiyetindeki 3 binden fazla zeytin ağacından elde ettiği zeytinyağlarını Elele Butik Dayanışma Merkezinde görevlilerce dağıtımını yapan Menteşe Belediyesi Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş dağıtımına başladıkları zeytinyağları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını kaydederek şunları söyledi: "Belediye olarak kendi zeytinlerimizden ürettiğimiz zeytinyağlarını sosyal belediyecilik gereği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya başladık. 2 litrelik zeytinyağlarımız Elele Butik Dayanışma Merkezimizdeki görevliler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlarımızın zeytinyağı ihtiyaçlarını bu süreçte karşılamış oluyoruz. Zeytinyağı dağıtımımıza alan el veren eli görmeden Ramazan Ayı boyunca devam edeceğiz. Üreten ve gelişen bir Menteşe olarak her zaman olduğu gibi Ramazan Ayı'nda da vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi. - MUĞLA

Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

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Bahattin Gümüş, Zeytinyağı, Ramazan, Elele, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytinyağları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika


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