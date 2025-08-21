Zincir marketlerde "Cumhur Reyonu" kurulacak iddiasına yalanlama - Son Dakika
Ekonomi

Zincir marketlerde "Cumhur Reyonu" kurulacak iddiasına yalanlama

Zincir marketlerde "Cumhur Reyonu" kurulacak iddiasına yalanlama
21.08.2025 16:24
Zincir marketlerin belli bir bölümünde, ürünlerin doğrudan devlet tarafından sağlanacağı "Cumhur Reyonu" kurulacağı iddiasına yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bahse konu "Cumhur Reyonu" ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir." denildi.

Zincir marketlerle ilgili bir iddia ortalığı karıştırdı. Türkiye genelindeki her zincir marketin yüzde 10-15'lik bir bölümünde "Cumhur Reyonu" kurulacağı, ürünlerin doğrudan devlet tarafından sağlanacağı öne sürüldü.

"MARKETLERDE CUMHUR REYONU KURULACAK" İDDİASI YALANLANDI

İddiaya yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, iddianın gerçek dışı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bir gazetede "Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması" yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak "süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde servis edilmiştir.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

"BİR DEVLET POLİTİKASI DEĞİLDİR"

Bahse konu "Cumhur Reyonu" ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.

"MAKSATLI BİR TUTUMUN GÖSTERGESİ"

Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.

"CUMHUR REYONU ADIYLA HERHANGİ BİR PROJE BULUNMAMAKTADIR"

Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan "Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?" şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir.

Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde "Cumhur Reyonu" adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır."

