Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi

Zincir marketlerde ürünlerin fiyatlarının sürekli zamlanması vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelmeye başladı. Bir aldıkları ürünün bir sonraki seferde zamlandığını gören vatandaşların şikayetleri arttı.

ELEKTRONİK ETİKETLE FİYATLAR ANINDA DEĞİŞİYOR

Zamlara karşı bazı zincir marketler ilginç bir uygulamayı devreye soktu. Elektronik etiket uygulamasıyla bazı marketlerde ürün fiyatlarının anlık olarak değiştiği gördü.