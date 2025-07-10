Zincir marketlerde ürünlerin fiyatlarının sürekli zamlanması vatandaşların en çok şikayet ettiği konuların başında gelmeye başladı. Bir aldıkları ürünün bir sonraki seferde zamlandığını gören vatandaşların şikayetleri arttı.
Zamlara karşı bazı zincir marketler ilginç bir uygulamayı devreye soktu. Elektronik etiket uygulamasıyla bazı marketlerde ürün fiyatlarının anlık olarak değiştiği gördü.
Son Dakika › Ekonomi › Zincir marketlerde 'elektronik etiket' dönemi - Son Dakika
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