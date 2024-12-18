İstanbul'da bazı zincir marketlerde sıra dışı bir uygulamaya imza atıldı. Marketlere giden vatandaşlar et satışına getirilen sınırlamaya şaştı.
Bazı zincir marketler et satışında "1 kilogram "sınırı koydu. Söz konusu yeni kural, vitrinlere asıldı. Neden böyle bir uygulamaya geçildiği bilinmezken, konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Ekonomi › Zincir marketlerde et satışına sınırlama - Son Dakika
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