Zincir marketlerde et satışına sınırlama - Son Dakika
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Ekonomi

Zincir marketlerde et satışına sınırlama

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İstanbul'daki bazı zincir marketlerde et satışına getirilen sınırlamaya kimse anlam veremedi.

18.12.2024 17:45  Güncelleme: 18:14
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İstanbul'da bazı zincir marketlerde sıra dışı bir uygulamaya imza atıldı. Marketlere giden vatandaşlar et satışına getirilen sınırlamaya şaştı.

1 KİLOGRAM SINIRI GETİRİLDİ

Bazı zincir marketler et satışında "1 kilogram "sınırı koydu. Söz konusu yeni kural, vitrinlere asıldı. Neden böyle bir uygulamaya geçildiği bilinmezken, konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Zincir marketlerde et satışına sınırlama

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir marketlerde et satışına sınırlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • tezcan çakamak:
    Sınır olmasada zaten alamıyoruz sorun yok 33 5 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Zincir marketlerde satılan etler,etmi ya?Aldığınıza pişmanm oluryorsunuz..Hayvanların bütün sinir etlerini satıyorlar,kıymalarda yine aynı sinir etinden ve yağ oranı yüksek...Ben şahsen kimseye tavsiye etmiyorum... 19 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    önemli olan suriye kıyma değil boş verin 10 5 Yanıtla
  • Celil Başer:
    valla alamıyoruz diyenler hepsi yalan zincir marketler avm ler cafeler tıklım tıklım ağlamaktan vazgecerseniz karnınız doyar 2 7 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Zam bindirecekler stok yapılmasın diye önlem almışlar 8 1 Yanıtla
  • COŞKUN BARIŞ:
    boşuna sınır konulmuş zaten alabildiğim en fazla yarım kilo 8 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    çok Para var ya 5 3 Yanıtla
  • Hasan Koca:
    çok ilginç bir uygulama olmuş 6 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    onada em atın millet ucuz ete ulaşmasın 1 2 Yanıtla
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