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Zincir marketlerde ürün yasakları! Artık her aradığınızı bulamayacaksınız - Son Dakika

Zincir marketlerde ürün yasakları! Artık her aradığınızı bulamayacaksınız

13.01.2022 08:55
Zincir marketlerde ürün yasakları! Artık her aradığınızı bulamayacaksınız

Zincir marketler artık her istedikleri ürünü satamayacak. Küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi için, zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanmasını içeren paket TBMM'ye gönderiliyor. Düzenlemeye göre zincir marketlerde sigara, beyaz eşya, elektronik eşya, telefon, mobilya, ev tekstili, kırtasiye, nalbur ürünleri ve hırdavat satılamayacak.

Küçük esnafı korumak için zincir marketlere belli ürünlerin satışı konusunda sınır geliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in zincir marketlerde bazı ürünlerin satışının yasaklanacağına ilişkin sözlerinden sonra dikkatler yeniden zincir market düzenlemesine çekildi.

Edinilen bilgiye göre, çalışmaları ilgili bakanlıklarda aylardan beri süren ve kamuoyunda çok kez tartışma konusu olan taslaklarla ilgili gelişme yaşandı.

AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, yapılan toplantılarda, zincir marketlerin nüfus kriterine göre açılmasına olanak sağlanması, satacağı ürünlere sınırlama getirilmesi, bazı ürünlerin de büyüklük hesabına göre satışına kural konulması konuları ele alındı.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE HAFTA SONU DA DÜZENLEME KAPSAMINDA

Yapılan düzenlemenin çerçevesinin oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirten parti kurmayları, şunları söyledi:

"Devletin, vatandaşı korunmaya yönelik sorumluluğu var. Sınırlama ve kriter getireceğiz. Görüşmelerde odaların istediklerinin birçok kısmı kabul edildi. Sınırlama getirilecek ürünler, mesafe konusu gibi konular karara bağlandı. Perakende düzenlemeleri çok maddeli, onlar yerine öncelikli olarak birkaç madde yakın zamanda gelebilir. Burada, bazı ürünlerde satış kıstası olacak. Bakanlık ve meslek odaları üzerinde çalışıyor. Çalışma saatleri ve hafta sonu açık olmaları konuları da düzenlenecek."

NELER SATILAMAYACAK?

Zincir marketlere gelecek ürün sınırlaması için şu bilgiler verildi:

"Ekmek yasak kapsamında olmayabilir. Çünkü gıda ürünü. Ancak, cep telefonu, beyaz eşya, sigara; özellikle bunlar her yerde satılamayacak. 5 bin metrekare kapalı alanı olanların satılabileceği ürünlerin listesi yeniden belirlenecek. 100 metrekare yerde buzdolabı satılıyor, bunlara izin verilmeyecek. Çok uzun olmayan bir yasa düzenlemesi bu dönem yapılacak. Zincir marketlerin en büyüğü 400 metrekaredir. Buralarda kesinlikle ürün sınırlamaları olacak. Özellikle beyaz eşya, elektronik eşya, mobilya, ev tekstili satılamayacak. Kırtasiye, nalburiye ve hırdavat satılamayacak. Züccaciye gibi ürünlerin satışı için de metrekare sınırı olacak."

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Cep Telefonu, Sigara, Markel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir marketlerde ürün yasakları! Artık her aradığınızı bulamayacaksınız - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zincir marketlerde ürün yasakları! Artık her aradığınızı bulamayacaksınız - Son Dakika
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