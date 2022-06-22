Zincir marketlere soğuk duş! Mahkeme Migros, Carrefoursa ve BİM'in itirazlarını reddetti - Son Dakika
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Zincir marketlere soğuk duş! Mahkeme Migros, Carrefoursa ve BİM'in itirazlarını reddetti

22.06.2022 10:42

Üç büyük zincir marketin, Rekabet Kurumu'nun rekabeti ihlal kararının iptali ve durdurulması için açtıkları davada, yürütmenin durdurulması istemi reddedildi.

Migros Ticaret Anonim Şirketi, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Anonim Şirketi ve Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin Ankara İdare Mahkemesi nezdinde Rekabet Kurumunun rekabet ihlali nedeniyle almış olduğu kararın iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile açmış oldukları davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Ayrıca İdare Mahkemesince Savola Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin açtığı davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.

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SON DAKİKA: Zincir marketlere soğuk duş! Mahkeme Migros, Carrefoursa ve BİM'in itirazlarını reddetti - Son Dakika
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