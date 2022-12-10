Denetimlerin ardından etiketler değişmeye başladı! Ünlü zincir marketin yaptığı indirim çok konuşulur - Son Dakika
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Denetimlerin ardından etiketler değişmeye başladı! Ünlü zincir marketin yaptığı indirim çok konuşulur

10.12.2022 22:27

Zincir marketlere yönelik denetimlerin artırılması işe yaradı. Birçok market fiyatları aşağıya çekerken, ünlü bir zincir marketin yaptığı indirim dikkat çekti. Dev market, 4'lü sabununun fiyatını 89.50 TL'den 54.90 TL'ye düşürdü. İndirimin oranı yüzde 39 oldu.

BİM CEO'sunun MHP lideri Bahçeli ile girdiği polemik sonrası zincir marketlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Türkiye'nin birçok ilinde ekipler marketlerde etiket, tarih ve fiyatlar didik didik araştırılmaya başlandı. Bazı zincir marketler uygunsuzluk nedeniyle mühürlendi.

İNDİRİMLER ÜST ÜSTE GELMEYE BAŞLADI

Denetimlerin sıklaşmasının ardından indirimler de üst üste gelmeye başladı. Dün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı paylaşımda zincir marketlerdeki indirimleri gözler önüne serdi.

YÜZDE 39 İNDİRİME GİTTİ

Bugün bir indirim haberi de ünlü bir zincir marketten geldi. Dev market 89.50 TL'den sattığı 4'lü sabunu 54.90 TL'ye indirdi. İndirimin oranı yüzde 39 oldu.

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Son Dakika Ekonomi Denetimlerin ardından etiketler değişmeye başladı! Ünlü zincir marketin yaptığı indirim çok konuşulur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denetimlerin ardından etiketler değişmeye başladı! Ünlü zincir marketin yaptığı indirim çok konuşulur - Son Dakika
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