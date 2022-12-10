BİM CEO'sunun MHP lideri Bahçeli ile girdiği polemik sonrası zincir marketlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Türkiye'nin birçok ilinde ekipler marketlerde etiket, tarih ve fiyatlar didik didik araştırılmaya başlandı. Bazı zincir marketler uygunsuzluk nedeniyle mühürlendi.
Denetimlerin sıklaşmasının ardından indirimler de üst üste gelmeye başladı. Dün Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı paylaşımda zincir marketlerdeki indirimleri gözler önüne serdi.
Bugün bir indirim haberi de ünlü bir zincir marketten geldi. Dev market 89.50 TL'den sattığı 4'lü sabunu 54.90 TL'ye indirdi. İndirimin oranı yüzde 39 oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Denetimlerin ardından etiketler değişmeye başladı! Ünlü zincir marketin yaptığı indirim çok konuşulur - Son Dakika