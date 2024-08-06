ATM'ler artık bu paraları vermeyecek! Tek tip banknot dönemi başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ATM'ler artık bu paraları vermeyecek! Tek tip banknot dönemi başlıyor

ATM\'ler artık bu paraları vermeyecek! Tek tip banknot dönemi başlıyor

Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle TL büyük değer kayıpları yaşarken, ATM'lerle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bankaların küçük banknotları aşamalı olarak ATM'lerden kaldırdığını ve yakında sadece 200 TL banknotların olacağını öne sürdü.

06.08.2024 12:46
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Yüksek enflasyonla birlikte vatandaşlar 5-10-20 TL gibi banknotlarla ihtiyaçlarını gideremiyor. Hal böyle olunca bankalar yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor. Küçük banknotlarını kademe kademe ATM'lerden kaldıran bankaların ilerleyen günlerde tek banknot dönemine geçeceği konuşuluyor.

VATANDAŞIN ATM'DEN ÇEKTİĞİ TUTAR DEĞİŞTİ

Piyasada küçük değerli para birimlerinin ihtiyaçlara cevap vermemesi nedeniyle vatandaşlar ATM'lere gittiğinde en yüksek tutar olan 200 TL'yi çekmeyi daha sık tercih etmeye başladı. Hatta bazı bankalardan 10-20 TL gibi rakamları çekmek imkansız hale geldi.

Yakın bir zaman önce de 5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı duyurdu: Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak

"YAKINDA SADECE 200 TL BANKNOTLAR OLACAK"

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Bankalar 5, 10, 20 TL'den sonra 50 TL banknotu da ATM'lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM'lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak" ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası, Sosyal Medya, Türkiye, ATM, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATM'ler artık bu paraları vermeyecek! Tek tip banknot dönemi başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • hakan null: 500 ve 1000 lik banknotların acil çıkması lazım artık.. 24 19 Yanıtla
  • güngör SAĞ: Doğrudur biz bu hızla bir sakızı 100 liraya alırız 23 0 Yanıtla
  • ismail Atabey: Bu ülke enflasyon yoktu şimdi bu neden? 1 3 Yanıtla
  • Ulku Girgin: algı operasyonuyla para değerliymiş gibi gösterilmeye çalışılıyor Bunlar da bankamatiklere sığmıyor bankalar açıkça diyorlar ki küçük paralarım bozuk para yapın banknot 200'den başlasın Hadi hayırlı olsun bankalarda enflasyonu güzel açıklamışlar sıra Merkez Bankası'nda hazinede yeni para basmak farz oldu Hem Kağıt israfı oluyor 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: ATM'ler artık bu paraları vermeyecek! Tek tip banknot dönemi başlıyor - Son Dakika
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