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Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: "Bankacılık sektörü güçlü yapıda" - Son Dakika

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: "Bankacılık sektörü güçlü yapıda"

05.01.2022 11:25
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: "Bankacılık sektörü güçlü yapıda"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ATO üyesi iş adamlarının finansman taleplerini dinledi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ATO üyesi iş adamlarının finansman taleplerini dinledi. Pandemide daralan küresel ticaret hacmine rağmen Türkiye'nin büyüyebildiğini belirten Çakar, "Türkiye bankacılık sektörü büyüklüğü, kredi çeşitliliği, sektörel dağılımıyla rasyonel ve güçlü yapıdadır" dedi. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, "Pandemide sektörümüz en büyük desteği Ziraat Bankamızın da aralarında olduğu kamu bankalarından gördü" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ile ATO Duatepe Hizmet Binası'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Baran, koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm ülkelerle birlikte zorlu bir süreçten geçildiğini kaydederek Türkiye'nin bu süreci en az hasarla atlatmaya çalıştığını anlattı. Pandemi ve beraberindeki sürecin olumsuzluğuna en çok reel kesimin maruz kaldığına dikkat çeken Baran, hizmet sektörünün ağırlıkta olduğu Başkent Ankara'nın yoğun etkilenen illerden birisi olduğunu söyledi. Baran, "Bu süreçte reel sektörümüz en büyük desteği Ziraat Bankamızın da aralarında olduğu kamu bankalarından gördü. Kamu bankalarımızın bu süreçte ellerini taşın altına koyduğunu biliyor, desteklerini hissediyoruz" dedi.

Türkiye'nin diğer ülkeler gibi negatif etkiler yaşamasına rağmen fırsatları yakalayarak ilerlemeye devam ettiğini vurgulayan Baran, ilerlemeyi sürdürmek için reel sektörün istikrarı önemsediğini söyledi. Baran, "Yüksek faize karşıyız ve yüksek faizin büyük bir sorun olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra döviz kurlarında da istikrarlı bir seyir istiyoruz. Böyle olduğunda yatırım, üretim ve istihdamın devam edeceğini ve pandemiden en az hasarla kurtularak karlı çıkacak ülkenin Türkiye olacağını biliyoruz. Önümüze bakmak için biraz sabır ve dayanışmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Türkiye bankacılık sektörü rasyonel ve güçlü yapıdadır"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da konuşmasında, pandemiden bağımsız dünya ekonomisinin konuşulamayacağını dile getirerek, "Tüm dünyada enerji fiyatlarının arttığı, üretimin aksadığı, tedariğin yapılamadığı, ekonomilerin birbirini beslediği global dünyada ülkelerin birbirinden etkilenmeme durumu söz konusu olamaz" dedi.

Küresel ticaret hacminin daraldığını belirten Çakar, bu dönemde çoğu ülkenin kabuğuna çekildiğini ve korumacı politikalar uygulamaya başladığını anlattı. Çakar, "Türkiye böyle bir tabloda dahi G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke oldu. Biz her şeye rağmen, zor koşullar altında dahi büyüme gerçekleştirebildik" dedi. Türkiye'de bankacılık sektörünün mevduat kabiliyeti ve öz kaynak yapısıyla sektörleri finanse edebilecek güce sahip olduğunu ifade eden Çakar, "Türkiye bankacılık sektörü büyüklüğü, kredi çeşitliliği, sektörel dağılımıyla rasyonel ve güçlü yapıdadır. Önümüzdeki süreç itibariyle öngörülebilir olmak beklentileri doğru yönetmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

Alpaslan Çakar ATO üyelerinin sorunlarını dinledi

Toplantının ardından Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşçı, Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Cesur, Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Levent Marmara ile birlikte ATO üyeleriyle birebir görüşmeler yaptı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın da katıldığı görüşmelerde, ATO Meclis Üyeleri, finansman talepleri başta olmak üzere, bankacılık sektörüne dair görüş ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcısı Alaattin Doğan, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali Yıldız, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya, Nuh Acar, Nihat Uysallı, Süleyman Ekinci, ATO Meclis Divan Katibi Fatih Sertaç Bulut ile ATO Meclis Üyeleri de katıldı. - ANKARA

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Bankacılık sektörü güçlü yapıda
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Bankacılık sektörü güçlü yapıda
Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: Bankacılık sektörü güçlü yapıda

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Togo Cumhuriyeti, Ziraat Bankası, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: 'Bankacılık sektörü güçlü yapıda' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar: "Bankacılık sektörü güçlü yapıda" - Son Dakika
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