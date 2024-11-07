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Ekonomi

Ziraat Bankası yeni banka kuruyor

Ziraat Bankası yeni banka kuruyor

BDDK kararı ile Ziraat Finans Grubu'nun yeni dijital bankası Ziraat Dinamik için faaliyet izni alındı.

07.11.2024 15:49
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) onay çıktı. Ziraat Bankası resmen yeni bir dijital banka kuruyor. Bankadan yapılan açıklamada, geçen yıl kuruluşuna onay çıkan Ziraat Dinamik için BDDK'nın 31 Ekim tarihli Kararı ile faaliyet izni de alındı.

"DİJİTAL BANKACILIK ÖNEMLİ BİR DÖNÜŞÜM GEÇİRDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık, dijital bankacılığın, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesiyle önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde, bankacılık işlemlerinin artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldiğini söyledi.

"YARINLARA ŞİMDİDEN YATIRIM YAPABİLMEK AMACIYLA KURULDU"

Ziraat Bankasının yaklaşık 23 milyon aktif dijital müşterisi ile Türkiye'nin en fazla dijital bankacılık müşterisine sahip bankası konumunda olduğunu vurgulayan Sağlık, "Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubunun müşteri tabanını daha da genişletmek, ülkemizde her müşteriye ulaşmak, yeni bir müşteri deneyimi ve yeni bir yüz ile farklılık oluşturabilmek, fiziki şubelerin bulunmadığı yeni bir hizmet modeline ve yarınlara şimdiden yatırım yapabilmek amacıyla Ziraat Dinamik Banka kuruldu." ifadesini kullandı.

"DİJİTAL BANKACILIK EKOSİSTEMİNİN DAHA DA BÜYÜMESİNİ BEKLİYORUZ"

Cüneyt Sağlık, Ziraat Dinamik'in Türkiye'de bir bankanın ana sahipliğinde kurulan ilk dijital banka ünvanının da sahibi olduğunu kaydederek, geçmişten gelen Ziraat gücünü, deneyimini ve güvenilirliğini, Ziraat Dinamik ile birlikte dijitalin geleceğine taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Ziraat Dinamik'in çevik ve esnek organizasyon yapısı sayesinde yeni ürün ve hizmetleri hızlı bir şekilde müşterilerinin kullanımına sunabilmeyi, şubesiz hizmet modeli nedeniyle sahip olduğu maliyet avantajını rekabet avantajına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Sağlık, müşterilerine dijital banka ölçeğine göre geniş bir işlem setiyle hizmet verecek olan Ziraat Dinamik'in hayata geçireceği ürün ve hizmetler ile Ziraat Finans Grubunun dijital alandaki liderliğini pekiştireceklerini söyledi.

Sağlık, gelecekte veri analitiği, yapay zeka, blokzincir teknolojisi, dijital varlıklar gibi yeniliklerin entegre edilmesiyle, dijital bankacılık ekosisteminin daha da büyümesini beklediklerini aktararak Ziraat Dinamik'i tüm bu alanlarda öncü bankalar arasında konumlamayı amaçladıklarını belirtti.

Ziraat Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası yeni banka kuruyor - Son Dakika

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