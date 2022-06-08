Ziraat Odası Başkanından 'fırsatçılara' tepki - Son Dakika
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Ziraat Odası Başkanından 'fırsatçılara' tepki

08.06.2022 16:27
Ziraat Odası Başkanından 'fırsatçılara' tepki

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, kendilerinin ürettiği ürünlerin marketlerde fahiş fiyatlarda satıldığını söyleyerek, "Tüccarlarımız da kazansın ama biz kazanamıyorken onlar kazanıyorsa biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, kendilerinin ürettiği ürünlerin marketlerde fahiş fiyatlarda satıldığını söyleyerek, "Tüccarlarımız da kazansın ama biz kazanamıyorken onlar kazanıyorsa biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçilerin ürünlerini ucuza alıp fahiş fiyata satan fırsatçılara tepki gösterdi. Güneş, "Bizim elimizden ucuza alıp pahalı satan fırsatçılar var. Geçen sene buğday bizim elimizden 2 bin 800 TL'ye çıkmıştı. O sattığımız buğday şimdi 6 bin ile 6 bin 500 TL arasında satılıyor. Bizim elimizden 7 TL'ye çıkan nohut şuanda marketlerde 25 TL'ye satılıyor. Bizim elimizden 7-8 TL'ye çıkan kuru fasulye marketlerde 20-25 TL'ye satılıyor. Bizim çiftçimizin elinden 13 TL'ye çıkan çerezlik ay çekirdeği kuruyemişçilerde 35-40 TL. Ben bunu kabul etmiyorum. Biz kazanamazken, birileri çok aşırı derece fahiş fiyata ürün satıyorlar. Biz kazanamıyorsak, siz çok kazanıyorsanız çiftçi size hakkını helal etmez" ifadelerini kullandı. Herkesin kazanmasını istediklerini kaydeden Güneş, "Mazot, gübre satan kazansın. Eken de kazansın. Tüccarlarımız da kazansın ama biz kazanamıyorken onlar kazanıyorsa biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Allah fırsatçılara fırsat vermesin" dedi.

"Yerli ve milli olan Türk çiftçisi üretiyorsa dışarıdan getirmeye gerek yok"

Güneş, "Rusya- Ukrayna savaşından dolayı oradan buğday ve arpa ithalatı yapamıyoruz. Bu da iç piyasayı olumsuz etkiler. Ben ithalata karşıyım. Eğer son noktada biz üretemiyorsak, üretimimiz iç piyasaya yeterli değilse ithal edilmesinin sakıncası yoktur. Yerli ve milli olan Türk çiftçisi üretiyorsa dışarıdan getirmeye gerek yok. Gelir un yapılır, makarna yapılır satılır. Bizim çiftçimiz üretiyorsa gelmesine gerek yok. Oradan ne kadar çok ürün gelirse bizim dövizimiz dışarı çıkar. Buradaki çiftçi o kadar çok mağdur olur. Buna karşı değiliz ama biz üretirken oradan gelmesine karşıyız. Eğer biz bize yetiyorsak gerek yok" diye konuştu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Odası Başkanından 'fırsatçılara' tepki - Son Dakika

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