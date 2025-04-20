Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

Tarihin en büyük 'zirai don felaketi'nin yaralarını sarmak için harekete geçildi.

34 ilde yaşanan zirai don olayından 16 meyve türü etkilendi. Felaketin boyutlarını analiz etmek için ilk günden itibaren sahaya inen Tarım Bakanlığı yetkilileri incelemelerini sürdürüyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre 1 aya kadar nihai zarar tespiti yapılacak. Edinilen bilgilere göre, kayısıda yüzde 90, üzüm ve fındıkta yüzde 50'nin üzerinde bir kayıp öngörülüyor.

SİGORTA POLİÇELERİ KAPSAMINDA ÖDEME YAPILACAK

1 Şubat -14 Nisan tarihleri zirai don kapsamına alındı. Tarım sigortası yaptıran üreticilere sigorta poliçeleri kapsamında ödemeleri yapılacak. TARSİM ekipleri hasar tespiti ve ekspertiz raporlarını hızlı şekilde yaparak hasar ödemelerini gerçekleştirecek. Sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları kadar hasar tazminatı alacak. TARSİM verilerine göre sigorta oranı, üzümde yüzde 54, kayısıda yüzde 28, fındıkta yüzde 22, elmada ise yüzde 25.

ÇİFTÇİ KADERİNE TERK EDİLMEDİ

Tarım sigortası olmayan çiftçiler de bu süreçte kaderine terkedilmeyecek. Don paket sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadarki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek. Örneğin çiftçi 1.000 liralık masraf yaptı. Hasarı eğer yüzde 100 ise yaptığı 1.000 TL'lik masrafın tamamı Tarım Bakanlığı tarafından ödenecek. Eğer hasarı yüzde 50 ise 1.000 TL'lik masrafın 500 TL'sini devlet verecek.