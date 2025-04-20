Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek - Son Dakika
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Ekonomi

Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

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34 ili vuran tarihin en büyük zirai don felaketi için harekete geçildi. Yaraları sarmak için dört koldan çalışma başlatılırken tarım sigortası yaptıran üreticilere sigorta poliçeleri kapsamında ödemeleri yapılacak. Sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları kadar hasar tazminatı alacak.

20.04.2025 07:53
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Tarihin en büyük 'zirai don felaketi'nin yaralarını sarmak için harekete geçildi.

34 ilde yaşanan zirai don olayından 16 meyve türü etkilendi. Felaketin boyutlarını analiz etmek için ilk günden itibaren sahaya inen Tarım Bakanlığı yetkilileri incelemelerini sürdürüyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre 1 aya kadar nihai zarar tespiti yapılacak. Edinilen bilgilere göre, kayısıda yüzde 90, üzüm ve fındıkta yüzde 50'nin üzerinde bir kayıp öngörülüyor.

SİGORTA POLİÇELERİ KAPSAMINDA ÖDEME YAPILACAK

1 Şubat -14 Nisan tarihleri zirai don kapsamına alındı. Tarım sigortası yaptıran üreticilere sigorta poliçeleri kapsamında ödemeleri yapılacak. TARSİM ekipleri hasar tespiti ve ekspertiz raporlarını hızlı şekilde yaparak hasar ödemelerini gerçekleştirecek. Sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları kadar hasar tazminatı alacak. TARSİM verilerine göre sigorta oranı, üzümde yüzde 54, kayısıda yüzde 28, fındıkta yüzde 22, elmada ise yüzde 25.

Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

ÇİFTÇİ KADERİNE TERK EDİLMEDİ

Tarım sigortası olmayan çiftçiler de bu süreçte kaderine terkedilmeyecek. Don paket sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadarki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek. Örneğin çiftçi 1.000 liralık masraf yaptı. Hasarı eğer yüzde 100 ise yaptığı 1.000 TL'lik masrafın tamamı Tarım Bakanlığı tarafından ödenecek. Eğer hasarı yüzde 50 ise 1.000 TL'lik masrafın 500 TL'sini devlet verecek.

Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
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Ekonomi, Sigorta, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Apple User:
    Akp nin yandaş haber sitesi SonDakika haber , ayrıca Akp çiftçiye değer vermediğini bırakın köy halkı şehirli bile biliyor. Akp için Türk vatandaşının ne bi değeri nede bi önemi var 87 98 Yanıtla
  • taner taner:
    Cukur medyası yine yalan dolan baslık atmıs 70 62 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yalandan kim ölmüş tarla başına 5 bin tl 44 33 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Sonuçu görmeden rekor ödeme yazmak çok fazla insafsızlık olur. Tarım bakanlığının çiftçiye bakışı yıllardır ortada 47 22 Yanıtla
  • Mutlu Deveci:
    Sigorta tabiki ödeyecek ya sigorta yapmayan yapamayanlar neolacak Asıl oraya destek olunmalı yaptığı harcama ödenecekmiş Peki soruyorum bu çiftçi bütün yıl ne yiyecek Sigortanın ödediği parayı tutuyorsunuz destek diye tekor tazminat diye haber yapıyorsunuz. 30 21 Yanıtla
  • Uğur Demir:
    Neden tazminat odeniyor devlet sozmu vermis ve sozu vermedennonce ciftcilerden sel don deprem adi altinda bir sigorta prim o?eemsimi almistancirciye para oduyor anlamadim 20 25 Yanıtla
  • Idris altınöz:
    bir defa doğru haber yapın . renginizi belli etmeyin. 28 13 Yanıtla
  • ERDEM ATEŞ-SİNOP:
    sigorta kapsamında olan çiftçiler ödeme yapılacak oda hasarın %10 gibi ya sigortası olmayan çiftçiler köylüler her bahane hep ayrıştırma.... 21 15 Yanıtla
  • murat gmx:
    gerçekten akp yandaşımısınız siz merak ettim 17 11 Yanıtla
  • murat gmx:
    gene herşeye zamannı gelecek yazık ya 7 5 Yanıtla
  • Murat Sert:
    neden ödeniyor Devlet mi yaptı nisanda Don olayini.komedi ya.ürün çok fazla olsaydi devlete parami verecekti çiftci komedi tam.hep devlet suclu demi zaten 2 4 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Hollandada ne.iklim ne.toprak tarımda hayvancılıkta onde.teknoloji nerde donmu olur bu cagda 1 0 Yanıtla
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