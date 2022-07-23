Zoroğlu'ndan konaklama tesislerine işletme belgesi hatırlatması - Son Dakika
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Zoroğlu'ndan konaklama tesislerine işletme belgesi hatırlatması

23.07.2022 12:22
Zoroğlu'ndan konaklama tesislerine işletme belgesi hatırlatması

Konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almalarının zorunlu olduğunu hatırlatan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr.

Konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almalarının zorunlu olduğunu hatırlatan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, "Son başvuru tarihi kesin olup süre uzatımı yapılmayacaktır" diye uyardı.

2021 yılında 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almaları zorunlu hale getirildi. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu son başvuru tarihi 28 Temmuz olan belgenin alınmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

"Seyahat acenteleri bu belgeyi almayan tesislerle sözleşme yapamayacak"

Zoroğlu yayınladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce de basın yoluyla kamuoyuna duyurulduğu üzere, 28 Temmuz 2021 tarihinden önce almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyette bulunan ve Turizm İşletmesi Belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, 28 Temmuz 2022 tarihine kadar müdürlüğümüze başvurmaları halinde Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi verilecek; belge için son başvuru tarihi kesin olup süre uzatımı yapılmayacaktır. Yine daha önce duyurulduğu üzere; 28 Temmuz 2022 tarihine kadar Turizm İşletmesi Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleriyle çalışılması yasal olarak mümkün olmayacağından, seyahat acenteleri de bu tesislerle sözleşme yapamayacaktır. Son başvuru tarihine sayılı günlerin kaldığı ve bakanlığımızca süre uzatımı yapılmayacağı dikkate alınarak; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile faaliyet gösteren ve Turizm İşletmesi Belgesi bulunmayan tüm konaklama tesislerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için, en geç 28 Temmuz 2022 tarihine kadar Manavgat, Alanya, Kemer ve Kaş ilçelerimizde Turizm Danışma Bürolarımıza; diğer ilçelerimizde bulunan tesislerin ise İl Müdürlüğümüze Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgesi almak üzere başvuruda bulunmaları gerektiği önemle hatırlanmalıdır." - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zoroğlu'ndan konaklama tesislerine işletme belgesi hatırlatması - Son Dakika

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