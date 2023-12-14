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Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu - Son Dakika
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Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu

Zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi.

14.12.2023 - 00:34,  Güncelleme: 00:38
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Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, zorunlu trafik sigortası aylık azami prim artış oranı, 2024 yılının ilk 4 ayı için yüzde 5 olarak belirlendi.

Bu oran, 2023'ün mayıs ayından itibaren aylık yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

2024 MAYIS AYINDAN İTİBAREN HASAR MALİYET ENDEKSİNE GÖRE BELİRLENECEK

Trafik sigortası azami primi, 2024 mayıs ayından itibaren ise "hasar maliyet endeksi"ne göre belirlenecek. Hasar maliyet endeksi hesaplanmasında asgari ücret artış oranı yüzde 45, TÜİK'in açıkladığı yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranı yüzde 30, motorlu araç fiyat artış oranı yüzde 15 ve araçların bakım onarım fiyat artış oranı ise yüzde 10 ağırlıkta olacak.

Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024\'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
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Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu - Son Dakika


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Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu
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SON DAKİKA: Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı, 2024'ün ilk 4 ayı için yüzde 5 oldu - Son Dakika
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