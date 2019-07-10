1 külah dondurmadan bile ucuz! Binlerce ev 1 TL'den satılıyor ama tek şartları bakın ne!

1 Yaklaşık 11 bin nüfuslu Mussomeli şehrinin Belediye Başkanı Giuseppe Catania, şehirde turizmi canlandırmak için bazı evlerin 1 euroya satılmasına karar verdi.

2 II. Dünya Savaşı'ndan sonra şehirde hemen hemen kimse kalmadı. İş bulmak uğruna buradan uzaklaşıp kırsal kesimden kaçtılar. O zamandan beri boş kalan evlerin duvarları yıkık dökük, tuvaletler taşmış, pencereler paslı halde...



3 Tek şart: 1 sene içinde 20 bin euro harcayarak evi yenilemek! Evleri satın alan vatandaşlardan beklenen tek şey terkedilmiş eski evleri satın alma işleminden sonraki 365 gün içinde yenilemeleri ve bunları yapmak için en az 20.000 Euro harcamayı kabul etmek.

4 TV programında evlerin değişimi Kanal 4'te başlayacak TV programında, 1 euroya satılan İtalyan evleri peşinde koşan cesaretli alıcıların hikayesi anlatılacak. Bu programın amacı; büyük şehirlerde yaşamaya devam eden sakinleri İtalya'nın köylerine çekmek ve bu evleri yenilemelerine yardımcı olmak.



5 Sadece 2 yıl sonra onlarca İngiliz Mussomeli'ye taşındı. Bu uygulama öyle popüler oldu ki şimdi bu proje İtalya'nın 20 köyüne dağılacak. Borgomezzavalle, Napoli'ye yakın Zungoli ve Sardinya'daki Ollolai'yi de dail etme planları var.

6 1 külah dondurmadan bile ucuz! 53 yaşındaki Alexandra Stubbs, 2 euro ödeyerek 3 katlı bir alana yayılmış çevresinde yeşil manzarası olan 100 metrekarelik yan yana 2 ev satın aldı. Bu yıl haziran ayında 2 Euro karşılığında Mussomeli'de yan yana iki harap ev inşa ettikten sonra televizyon programına çıkmayı kabul etti. Alexandra şunları söyledi: Yıllar önce arkadaşlarımla seyahat ederken Mussomeli'ye aşık oldum. Bana bu inanılmaz fırsatı anlattıklarında, hemen uçağa atladım. Sadece tatil için değil de yaşamak için yeni bir yer istediğime karar verdim. Aynı zamanda 5-6 ay geçirdikten sonra yerlilerle etkileşime geçeceğime karar verdim. Yan yana iki ev buldum rahat bir şekilde birleştirilebileceğine karar verdim.

7 Alexandra, da bu evleri alan şanslı vatandaşlardan biri. Şimdi güneşli balkonunda espressosunu yudumluyor ve muhteşem manzarasına bakıyor. İngiliz cateringci Alexandra burayı restorana dönüştürmeyi planlıyor.

8 35 yaşındaki bir yayıncı olan Kathleen Sparks ve bir finans yöneticisi olan kocası Garreth Powis, bu yılın başlarında Mussomeli'deki 1 euro değerindeki bir eve başvurdu ve daha sonra TV programına katılmak için prodüksiyon şirketi tarafından temasa geçildi. Kathleen, "TV programı kapsamında bize ulaştıklarında "Bize neden bunu yapmak istediğimizi sordular ve onlara şöyle dedik: : İtalya'da Londra'dayken kiralayabileceğimiz ikinci bir tatil evi istedik. Sicilya'ya gelmeden önce buradaki evlerin harabe olduğunu neredeyse çökmek üzere olduğunu fotoğraflarla gösterdiler. Çift, yerel makamlar tarafından bir tur atıldıkları kasabadaki ziyaretlerinden yeni döndü ve nihayet evlerini seçtiler.

9 İngiliz çift şunları söyledi: 3 katlı bir bina için sadece 1 € ödedik ve onu büyütmek için bir sonraki kapıyı satın almayı umuyoruz, ancak mülk haritası eksik ama belediye başkanı bu yaz hepsinin hazır olacağını söyledi. Yeni evimize girip inşaatçılar ile buluşup evin değişimini anbean TV programında göstereceğimiz günü iple çekiyoruz çok heyecanlıyız.