10 aylıkken sahiplendi, kesmeye kıyamayınca doğum günü partisi düzenledi

1 5 Çocuk sahibi olan Koçak, Sultan'ı da altıncı çocuğu yaptı.

2 Koçak, Sultan'ıyla parkta oyun oynadı..

3 Otomobiliyle gezdirdi..

4 Plajda yürüyüş yaptı..

5 Güneşlendi..

6 Sultan 1 yaşına bastığında ise Kebapçı Ali Koçak ona doğum günü partisi düzenledi.

7 Ali Koçak, "Bugünde bir yaşına girdi. Ailemizle birlikte ona sürpriz doğum günü düzenledik. Yoncadan yapılan balyaya mum diktik. Onu hiçbir zaman kesmeyi düşünmüyorum. Oda bizim evladımız gibi oldu'' dedi.

8 Sultan 1 yaşına bastığında ise Kebapçı Ali Koçak ona doğum günü partisi düzenledi.

9 Ali Koçak, "Bugün de bir yaşına girdi. Ailemizle birlikte ona sürpriz doğum günü düzenledik. Yoncadan yapılan balyaya mum diktik. Onu hiçbir zaman kesmeyi düşünmüyorum. Oda bizim evladımız gibi oldu'' dedi.



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