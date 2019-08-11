Son Dakika Haberleri: 10 aylıkken sahiplendi, kesmeye kıyamayınca doğum günü partisi düzenledi
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10 aylıkken sahiplendi, kesmeye kıyamayınca doğum günü partisi düzenledi

1 saat önce

Kebapçı Ali Koçak 10 aylıkken sahiplendiği Sultan isimli kuzusu 1 yaşına girince doğum günü partisi düzenledi.

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5 Çocuk sahibi olan Koçak, Sultan'ı da altıncı çocuğu yaptı.
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Koçak, Sultan'ıyla parkta oyun oynadı..
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Otomobiliyle gezdirdi..
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Plajda yürüyüş yaptı..
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Güneşlendi..
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Sultan 1 yaşına bastığında ise Kebapçı Ali Koçak ona doğum günü partisi düzenledi.
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Ali Koçak, "Bugünde bir yaşına girdi. Ailemizle birlikte ona sürpriz doğum günü düzenledik. Yoncadan yapılan balyaya mum diktik. Onu hiçbir zaman kesmeyi düşünmüyorum. Oda bizim evladımız gibi oldu'' dedi.
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Sultan 1 yaşına bastığında ise Kebapçı Ali Koçak ona doğum günü partisi düzenledi.
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Ali Koçak, "Bugün de bir yaşına girdi. Ailemizle birlikte ona sürpriz doğum günü düzenledik. Yoncadan yapılan balyaya mum diktik. Onu hiçbir zaman kesmeyi düşünmüyorum. Oda bizim evladımız gibi oldu'' dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:51 
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