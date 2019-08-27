10 TL'lik loto oynadı, servete kondu! 30 yıl boyunca her ay 71 bin TL alacak

1 İngiltere'de yaşayan 42 yaşındaki Vicky Mitchell, daha önce piyangodan kazanmış olduğu paradan artakalan 1.5 pound (10 TL) ile loto oynadı.

2 Her ay 71 bin TL alacak! Oynadığı piyango sayesinde lotoyu tutturan kadına, kazandığı büyük ikramiyeye göre 30 yıl boyunca her ay 10,000 pound (71 bin 546 TL) verilecek.

3 Neler hissettiği sorulan 42 yaşındaki Vicky Mitchell, bu durum karşısında şaşkın olduğunu ve hayat boyu ikramiyeyi kazanacağını hiçbir zaman tahmin etmediğini söyledi.

4 Daha önce oynadığı loto parasıyla oynadı, servete kondu! Vicky, en son loto oynadığında 10 pound kazandığını, o paradan kalan 1,5 pound (10 TL) ile tekrar loto oynadığını ve büyük ikramiyeyi bu şekilde tutturduğunu söyledi.

5 Vicky'nin Lucky'e piyangoyu kazandıran numaralar: 03, 20, 26, 27, 32,05 oldu.