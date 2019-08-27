Son Dakika Haberleri: 10 TL'lik loto oynadı, servete kondu! 30 yıl boyunca her ay 71 bin TL alacak
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10 TL'lik loto oynadı, servete kondu! 30 yıl boyunca her ay 71 bin TL alacak

59 dakika önce

İngiltere'de yaşayan 2 çocuk annesi Vicky Mitchell, 1,5 pounda oynadığı loto ile büyük ikramiyeyi kazandı. 30 yıl boyunca her ay 71 bin TL alacak.

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İngiltere'de yaşayan 42 yaşındaki Vicky Mitchell, daha önce piyangodan kazanmış olduğu paradan artakalan 1.5 pound (10 TL) ile loto oynadı.
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Her ay 71 bin TL alacak!
Her ay 71 bin TL alacak!
Oynadığı piyango sayesinde lotoyu tutturan kadına, kazandığı büyük ikramiyeye göre 30 yıl boyunca her ay 10,000 pound (71 bin 546 TL) verilecek.
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Neler hissettiği sorulan 42 yaşındaki Vicky Mitchell, bu durum karşısında şaşkın olduğunu ve hayat boyu ikramiyeyi kazanacağını hiçbir zaman tahmin etmediğini söyledi.
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Daha önce oynadığı loto parasıyla oynadı, servete kondu!
Daha önce oynadığı loto parasıyla oynadı, servete kondu!
Vicky, en son loto oynadığında 10 pound kazandığını, o paradan kalan 1,5 pound (10 TL) ile tekrar loto oynadığını ve büyük ikramiyeyi bu şekilde tutturduğunu söyledi.
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Vicky'nin Lucky'e piyangoyu kazandıran numaralar: 03, 20, 26, 27, 32,05 oldu.
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Çalışmaya devam edecek!
Çalışmaya devam edecek!
Piyango kazanmasına rağmen çalışmaya devam edeceğini söyleyen anne, oğlu için bahçeli bir evde yaşamak istediğini bu nedenle taşınacağını ve geri kalan parayla da karavan alıp dünyayı gezmek istediğini söyledi.



Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:37 
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