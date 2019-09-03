10 yıldır abur cubur tüketiyordu! Kör ve sağır oldu!

1 17 yaşındaki bir genç erkek, yaklaşık son 10 yıldır 'abur cubur yemekten' kör ve sağır oldu.

2 Çocuk normal gelişim göstermişti. Ortalama bir boy, kilo oranına sahipti ama testler, vücudunun B12, ayrıca bakır, selenyum ve D vitamini içeren besin yönünden yetersiz olduğunu ve kemiklerinin zayıf olduğu ortaya koydu.

3 Doktor gence ne yediğini sorduğunda şoku yaşadı. Çünkü genç, ilkokuldan beri abur cuburla beslendiğini söyledi. Her gün bir parça patates kızartması, patates cipsi, beyaz ekmek, jambon dilimleri ve sosisle besleniyordu.

4 15 yaşında işitme kaybı başladı.. Genç, 14 yaşındayken önce 'yorgunluk' şikayetiyle doktora göründü. 'Yemek seçici' olarak biliniyor, herhangi bir ilaç almıyordu, başka bir sağlık sorunu da yoktu. Ama kan testleri gencin B12 eksikliğinden kansızlık yaşadığını ortaya koydu. Bu da yorgunluğa neden olan bir etken. 15 yaşına geldiğinde işitme kaybı başladı, daha sonra da görme kaybı yaşadı. İki yıl boyunca giderek kötüleşen işitme ve görme yetileri, 17 yaşına geldiğinde tamamen kayboldu.

5 Vitaminsizlik yüzünden bu hale geldi! Gençte, sürekli abur cubur tüketimi sonucu vitamin eksikliği görüldü, bu da gencin beslenmeye dayalı optik nöropati (sinir rahatsızlığı) yaşamasına neden oldu.

6 Bu rahatsızlık daha çok, çocukların yetersiz beslendiği gelişmekte olan ülkelerde görülüyor. Adı açıklanmayan gencin tedavisini yapan Bristol Üniversitesi Ulusal Sağlık Hizmetleri'nde görevli Dr. Denize Atan, zayıf beslenme ile görme kaybı arasındaki bağa dair yeterince farkındalık olmadığını söyledi.

7 Balık, peynir, yumurta tüketmiyordu! The Daily Telegraph'a konuşan Dr. Atan, 'B vitamini ve bakır eksikliğinin de görme ve işitme kaybına neden olmuş olabileceğini' söyledi. Dr. Atan gencin kemiklerindeki zayıflığın da D vitamini eksikliğinden kaynaklandığı, yeterince balık yağı, peynir ve yumurta tüketmemesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.