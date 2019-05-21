Son Dakika Haberleri: 107 Kilo Olunca Mankenliği Bırakmıştı, Podyumlara Geri Dönüyor

107 Kilo Olunca Mankenliği Bırakmıştı, Podyumlara Geri Dönüyor

1 gün önce

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden eski manken, evlendikten sonra aldığı kilolarıyla mesleği bırakmak zorunda kalmıştı. Obezite ameliyatıyla 80 kiloya düşen manken şimdi podyuma geri dönmeye hazırlanıyor.

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İzmirli Manken ve Fotomodel Ceyda Nergiz, 13 yaşında Şafak Fişek Mankenlik Ajansı'nda mankenlik ve fotomodelliğe adım attı.
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107 kiloyla obezite ameliyatına giren Ceyda Nergiz, kısa sürede 80 kiloya düşerken, yeniden podyuma dönmek için hazırlıklara başladı.
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Modacılarla çalışan Ceyda Nergiz, evlendikten sonra hızla kilo almaya başladı.
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İki çocuk dünyaya getiren eski manken, hamilelikleri esnasında 107 kiloya kadar ulaştı. Aşırı kiloları nedeniyle hayatı zindana dönen Ceyda Nergiz, bel ve diz ağrıları nedeniyle yataktan kalkamaz oldu. Zayıflamak için her yolu deneyen eski manken, sıkı diyet programlarına rağmen bir türü kilo veremedi. Tam 107 kiloya ulaşan Ceyda Nergiz, obezite ameliyatı olmaya karar verdi.
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Mankenlik ve dizi oyunculuğu tekliflerine hazırım
Mankenlik ve dizi oyunculuğu tekliflerine hazırım
Başarılı geçen ameliyatın ardından hızla zayıflamaya başlayan Ceyda Nergiz, birkaç ay içerisinde 80 kiloya kadar düştü. Formuna ulaşınca eski mesleğine yeniden dönmeye karar veren model, bir mankenlik ajansında fotoğraf çekimleri yaptırdı. Sağlığının da düzeldiğini belirten Ceyda Nergiz, "Ameliyat sonrasında hem sağlığım hem de moralim düzeldi. Stüdyoda fotoğraf çekimlerim tamamlandı. Hem mankenlik hem de dizi oyunculuğu tekliflerine hazırım" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 21.05.2019 04:22 
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