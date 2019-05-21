107 Kilo Olunca Mankenliği Bırakmıştı, Podyumlara Geri Dönüyor

İki çocuk dünyaya getiren eski manken, hamilelikleri esnasında 107 kiloya kadar ulaştı. Aşırı kiloları nedeniyle hayatı zindana dönen Ceyda Nergiz, bel ve diz ağrıları nedeniyle yataktan kalkamaz oldu. Zayıflamak için her yolu deneyen eski manken, sıkı diyet programlarına rağmen bir türü kilo veremedi. Tam 107 kiloya ulaşan Ceyda Nergiz, obezite ameliyatı olmaya karar verdi.

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Mankenlik ve dizi oyunculuğu tekliflerine hazırım

Başarılı geçen ameliyatın ardından hızla zayıflamaya başlayan Ceyda Nergiz, birkaç ay içerisinde 80 kiloya kadar düştü. Formuna ulaşınca eski mesleğine yeniden dönmeye karar veren model, bir mankenlik ajansında fotoğraf çekimleri yaptırdı. Sağlığının da düzeldiğini belirten Ceyda Nergiz, "Ameliyat sonrasında hem sağlığım hem de moralim düzeldi. Stüdyoda fotoğraf çekimlerim tamamlandı. Hem mankenlik hem de dizi oyunculuğu tekliflerine hazırım" dedi.

