107 yıl önce batan Titanic'in son hali şoke ediyor! Resmen eriyor

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Titanic yok oluyor!
Atlantik Okyanusu'nun 3,8 km derinliğindeki dev gemiye 14 yıl aradan sonra ulaşan dalgıçlar, batığın bazı parçalarının adeta yok olduğunu kaydetti.
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Denizaltı araştırmacıları, Titanic'in gelecekteki 3D modelleri için veri toplamak amacıyla artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik modellemeleri için özel olarak tasarlanan kameralarla geminin yeni görüntülerini çekti.
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Özel şekilde tasarlanmış bir araçla çekilen fotoğraflar, 1996 yılında okyanusun dibine indirilen kamera görüntüleriyle kıyaslandı.
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Aradan geçen 14 yıl içinde Titanic'in zamanla parçalara ayrıldığı ve içindeki hazinelerin deniz içine yayıldığı görüldü.
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Titanic tuzlu su ve metal yiyen bakterilerden dolayı resmen parçalara ayrıldı.
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Kaptan dairesinde bulunan 1996 yılında fotoğrafı çekilen küvetin son çekilen görüntülerde ortadan kaybolduğu görülüyor
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Kitaplara, filmlere ve sergilere konu olan Titanic faciası hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Batmaz denilen Titanic, 1912 yılı Nisan ayında ilk seferinde bir buzdağına çarparak, Atlantik okyanusuna gömülmüştü. Faciada bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.