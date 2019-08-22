107 yıl önce batan Titanic'in son hali şoke ediyor! Resmen eriyor

Atlantik Okyanusu'nun 3,8 km derinliğindeki dev gemiye 14 yıl aradan sonra ulaşan dalgıçlar, batığın bazı parçalarının adeta yok olduğunu kaydetti.

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Denizaltı araştırmacıları, Titanic'in gelecekteki 3D modelleri için veri toplamak amacıyla artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik modellemeleri için özel olarak tasarlanan kameralarla geminin yeni görüntülerini çekti.