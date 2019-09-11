11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü! 11 Eylül saldırısı nedir?

1 11 Eylül saldırısı nedir? Modern dünya tarihinin dönüm noktalarından olan 11 Eylül saldırıları, El Kaide'nin 4 uçak kaçırarak ABD'nin önemli yapılarını hedef aldığı ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne sebep olduğu 4 ölümcül saldırıyı içine alan eylemdir.

2 11 Eylül 2001 tarihinde sabah saatlerinde El Kaide örgütünün kaçırdığı 4 uçaktan ikisi ABD'nin New York kentindeki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleler olarak bilinen güney ve kuzey kulelerine çarparak intihar saldırısı düzenledi.

3 Üçüncü uçak ise ABD Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon'a çarptı ve Pensilvanya'nın Pittsburgh ketindeki Yahudi Sinagogu'nu hedef alan diğer uçak da F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürüldü.

4 Saldırıda kaç kişi hayatını kaybetti? 30 bin kişinin çalıştığı Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kulelerinde 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi, kaçırılan uçaklarda da 246 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan toplam kayıp sayısı 19 terörist ile birlikte 2 bin 996 kişi olarak belirlendi.

5 ABD ekonomisinin uğradığı maddi zarar 120 milyar doların üzerinde hesaplanırken saldırıların New York şehrinde ve altyapısında yarattığı maddi hasar ise 60 milyar dolardan fazlaydı.

6 11 Eylül saldırılarının sonuçları 11 Eylül terör saldırılarından 11 gün sonra ABD İç Güvenlik Bakanlığı kuruldu, kısaca PATRIOT adı verilen yasa çıkarılarak terörle mücadelede yapılacaklar daha da ayrıntılandırıldı. Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) yetkileri genişletildi.

7 Tüm dünya terör alarmına geçti ve ABD göçmen politikasını değiştirerek sınır dışı etme oranını hızla yükseltti. Dünya genelinde terör korkusu, islamofobi ve ırkçılık giderek arttı.

8 ABD tarihinde ilk kez, ülkenin hava sahası kapatıldı. Saldırıların hemen ardından ilan edilen olağanüstü hal, halen yürürlükte bulunuyor.

9 Guantanamo adasında "yasa dışı düşman savaşçılar" adı verilen kişilerin tutulduğu bir hapishane kuruldu.

10 Dönemin Başkanı Bush, İran, Irak ve Kuzey Kore'yi "şer ekseni" olarak tanımladı.

11 11 Eylül saldırılarının en önemli sonuçlarından biri "terörle mücadele eden" ABD'nin Afganistan'a savaş açması oldu.

12 Saldırılardan sonra Bush, Afgan Taliban örgütünden, El Kaide Lideri Usame Bin Ladin'i teslim etmesini istedi. Ancak Taliban bu isteği geri çevirdi.