12 Mart 2019 Anısına Tarihte Bugün Neler Oldu?

1 12 Mart 1918 Erzurum'un düşmandan kurtuluşu.

2 12 Mart 1921 Ulusal marşımız İstiklal Marşı'nın milletvekilleri tarafından ayakta dinlenmesi ve milli marşımız olarak kabul edilmesi bu tarihe tekabül ediyor.

3 12 Mart 1921 Bu tarihte aynı zamanda Londra Konferansı toplandı ve itilaf devletleri barış yapmayı önerdi.

4 12 Mart 1930 Hindistan tarihinde önemli bir yer tutan bu gün ünlü pasifist Mahatma Gandi'nin, tuz üretimindeki hükümet tekeline karşı durmak amacıyla Ahmetabat'ta başlattığı yürüyüş oldu.

5 12 Mart 1933 Türk Dil Tetkik Cemiyeti, dildeki eski kelimelere Türkçe karşılık bulmak için anket düzenledi.

6 12 Mart 1947 ABD, çevreleme politikaları gereği Sovyet tehdidine karşı Türkiye'ye 400 milyon dolarlık bir yardımda bulundu. Tarihe Truman Doktrini olarak geçti.

7 12 Mart 1971 1971 muhtırası olarak tarihe geçen bu günde TSK, anarşinin hız kesmesi adına hükümete uyarıda bulundu. Bunun üzerine dönemin başbakanı Süleyman Demirel istifa etti.

8 12 Mart 1979 CENTO yoluna İran ve Pakistan olmadan yoluna devam etti.

9 12 Mart 1985 Türkiye'nin Ottowa'daki büyükelçiliğine ermeni terörisler tarafından saldırıya uğradı. Çoşkun Kırca'nın pencereden kaçarak kullandığı olayda 11 rehine tutuldu.

10 12 Mart 1985 ABD ve Sovyetler Cenevre'de Stratejik Nükleer Kuvvetler, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler, Uzay ve Savunma sistemleri hakkında görüşmelere başladı.

11 12 Mart 1999 Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan NATO'ya dahil oldular.

12 Papa II. John Paul, ''kilise''nin geçmişte Yahudilere, muhaliflere, kadınlara ve yerlilere karşı işlediği günahlardan dolayı özür diledi.

13 12 Mart 2004 Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın özel kalem müdürlüğünü yapan Haldun Derin 92 yaşında hayatını kaybetti.

14 12 Mart 2016 Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Emre Mor'un milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı başvuru, FIFA Oyuncu Statüleri Komitesi tarafından kabul edildi.

15 12 Mart 2017 Hollanda'daki Türklerle ve diplomatik temsilcilerle buluşması engellenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'dan özel uçakla İstanbul'a geldi.

16 12 Mart 2018 İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçak kazasında hayatını kaybedenlerden 8'inin cesedi tespit edildi. Uçağın kara kutusunun Helen Dağı'nda bulunduğu açıklandı.