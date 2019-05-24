12 Yaşındaki Makyaj Fenomeni Doğum Gününde Kendine Son Model BMW Aldı

1 Tayland'ın doğusundaki Chonburi Eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Natthanan Sanunrati, kendine doğum günü hediyesi olarak 170 bin euro değerinde son model BMW aldı.

2 Takma adı Nong Pear olan Natthanan, 3 yaşında annesinin makyaj malzemeleriyle oynamaya başladı sonrası çorap söküğü gibi geldi. Makyaj artistliği ve YouTuber'lık yaparak daha bu yaşında paraya para demiyor.

3 Natthanan'ın 'nongpearpaplern' isimli YouTube kanalında yaklaşık 300 bin, Instagram hesabında ise yaklaşık 52 bin takipçisi bulunuyor.



4 Natthanan, satın aldığı BMW markalı otomobile şu an sadece şöförle binebiliyor. Direksiyona geçmesi için 8 yaş daha alması gerekiyor.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16