Son Dakika Haberleri: 12 Yaşındaki Makyaj Fenomeni Doğum Gününde Kendine Son Model BMW Aldı

12 Yaşındaki Makyaj Fenomeni Doğum Gününde Kendine Son Model BMW Aldı

15 saat önce

Henüz 12 yaşındaki Natthanan Sanunrat, makyözlük yaparak öyle paralar kazanıyor ki geçtiğimiz gün kendisine son model bir BMW alarak "Yok artık!" dedirtti.

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Tayland'ın doğusundaki Chonburi Eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Natthanan Sanunrati, kendine doğum günü hediyesi olarak 170 bin euro değerinde son model BMW aldı.
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Takma adı Nong Pear olan Natthanan, 3 yaşında annesinin makyaj malzemeleriyle oynamaya başladı sonrası çorap söküğü gibi geldi. Makyaj artistliği ve YouTuber'lık yaparak daha bu yaşında paraya para demiyor.
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Natthanan'ın 'nongpearpaplern' isimli YouTube kanalında yaklaşık 300 bin, Instagram hesabında ise yaklaşık 52 bin takipçisi bulunuyor.
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Natthanan, satın aldığı BMW markalı otomobile şu an sadece şöförle binebiliyor. Direksiyona geçmesi için 8 yaş daha alması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:46 
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