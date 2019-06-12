13 yaşındaki çocuğun azı dişi cinsel organından çıktı!

1 Moskova'da bulunan Morozov Çocuk Hastanesi doktorları, 13 yaşındaki çocuğun testislerindeki yumruyu görünce bir çeşit tümör olduğunu düşünerek direkt operasyona karar verdi.

2 Fakat yumrunun sebebinin, çocuğun diş etinde olmayan ve diş eti yerine testislerin içinde büyümeyi tercih eden bir azı diş olduğunu anlayınca şok oldular. Doktorlar, kök hücre sorunu nedeniyle doğumdan önce gelişmeye başlayan teratoıd tümörü olarak adlandırılan ve nadir görülen bir durum olduğunu söylediler.

3 Bütün operasyonlar içerisinde en nadir görüleni, cerrah Dmitry Tarusin tarafından gerçekleştirildi. Dmitry, gencin şu an herhangi bir doğurganlık sorunu olmadığını ve ilerleyen yaşlarda da olmayacağını vurguladı. Hastanede yetkilileri durumu 'gerçekten eşi benzeri olmayan bir vaka' olarak tanımladı.