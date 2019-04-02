Son Dakika Haberleri: 13 Yıllık Evliliğini Bitiren Kadının Boşanma Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı!

13 Yıllık Evliliğini Bitiren Kadının Boşanma Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı!

1 saat önce

47 yaşındaki Marie Lollis, 13 yıllık evliliğinin bitişini kutlamak için fotoğraf çekimi yaptırdı. Çekim esnasında eski düğün fotoğraflarını ayaklarıyla çiğneyip, yaktı!

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47 yaşındaki Marie Lollis, 13 yıllık evliliğini resmen sona erdirdi ve hayatının bundan sonraki bölümünü kutlamak istedi. 'Güçlü kadınların, tek başına hareket edip mutlu olabileceğini' göstermek için boşanma fotoğraf çekimi yapmaya karar verdi.
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Marie, çekim esnasında düğün fotoğrafını yaktı, 'Sonunda boşandı, bay bay' yazılı bir kadeh ile poz verdi.
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Fotoğraf çekimleri, unutulmaz anları ölümsüzleştirmek içindir. Nişan, düğün ya da yeni bir bebek için...Ama Marie'nin fotoğraf çekim isteğinin sebebi boşanmayı kutlamak içindi.
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Marie'nin, eline 'Bye Bye' yazan bir kadeh alıp, mini şort ve diz boyu çizmeler giyip vamp görüntü oluşturduğu ilginç pozlarına bir de eski düğün fotoğraflarını topuklarıyla çiğneyip, ateşe vermesi eklenince bir hayli ilginç görüntüler ortaya çıktı.
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DailyMail'e konuşan Marie: "Güçlü kadınların devam etme ve mutlu olma konusunda bir erkeğe ihtiyacı olmadığını göstermek istedim" dedi.
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Marie, eski eşinin çok değiştiğini alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve evlendikten sonra kötü davranmaya başladığını, onunla mutsuz olduğunu fark edince boşanmaya karar verdi.

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Marie, boşanma evrakları ve 'Size en iyisini diliyorum ama zaten en iyisiniz' yazan bir tabela tutarken gururla poz verdi.
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Marie, fotoğraflarını sosyal medyada fark eden bir Twitter kullanıcısının dikkatini çekip, 'Bu boşanma fotoğraf çekiminden gelen son derece güçlü hisler'. notuyla kendi sayfasında yayınlamasından sonra, Marie'nin albümü anında hit oldu, Marie'nin bu albümüne 59.000'den fazla beğeni ve 10.000 tweet atıldı.
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Marie, çok sayıda kadının kendisine ulaştığını ve fotoğraflarını gördükten sonra kötü ilişkilerini geride bırakmak için ilham aldıklarını söyledi. Marie: "Her şeyden sonra daha güçlüyüm ve hayatımdan mutluyum" dedi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:44 

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YORUMLAR (16)
  • ŞAPKACI: BUNLAR HEP TOPLUMA KÖTÜ ÖRNEK OLMAK, AİLE YAPISINI ÇÖKERTMEK VE EVLİLİK MÜESSESESİNİ YOK EDİP BİR NESLİ DEJENERE ETMEK İÇİN SEÇİLMİ. ROL MODELLERDİR. OLABİLİR. ANLAŞAMAYBİLİR GEÇİNEMEYEBİLİR İNSANLAR AMA BÖYLE HABERMİ OLMAK YADA HABER YAPMAK MI GEREKİR. BİN YILDIR İNSANLAR BOŞANIYOR AMA BU TEVŞVİK.. KINIYORUM. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • nuspet: aslinda adami seviyor sirf onu kizdirmak onuparalamak icin yapiyor ben ceyanlis biryol acunuda boyle yapti kendini en alt seviyeye ve ucuz biri imaj cizerken bak benim gibi ucuz insanlarladusup kalkiyor imaji ciziyor veya aldatiyorlar karekter meselesi hirdinayenik dusup kendini assaliyof kaybeden kadin sonuc belli Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Hk: İyi etmiş ama o poz verdiği yazıda ’Size en iyisini diliyorum ama zaten en iyisiniz’ yazmışsınız aslında onun demek istediği “sana en iyisini dilerdim ama sen zaten en iyiye sahiptin“ yani en iyiyi kaybettin anlamında demiş. Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
  • ceviz: görürsün moruklayınca ebenin iğne oyasını gümüş tepside...aklı nelere kadirsin olursa tabiii Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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