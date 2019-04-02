13 Yıllık Evliliğini Bitiren Kadının Boşanma Fotoğrafları Sosyal Medyayı Salladı!

1 47 yaşındaki Marie Lollis, 13 yıllık evliliğini resmen sona erdirdi ve hayatının bundan sonraki bölümünü kutlamak istedi. 'Güçlü kadınların, tek başına hareket edip mutlu olabileceğini' göstermek için boşanma fotoğraf çekimi yapmaya karar verdi.



2 Marie, çekim esnasında düğün fotoğrafını yaktı, 'Sonunda boşandı, bay bay' yazılı bir kadeh ile poz verdi.

3 Fotoğraf çekimleri, unutulmaz anları ölümsüzleştirmek içindir. Nişan, düğün ya da yeni bir bebek için...Ama Marie'nin fotoğraf çekim isteğinin sebebi boşanmayı kutlamak içindi.

4 Marie'nin, eline 'Bye Bye' yazan bir kadeh alıp, mini şort ve diz boyu çizmeler giyip vamp görüntü oluşturduğu ilginç pozlarına bir de eski düğün fotoğraflarını topuklarıyla çiğneyip, ateşe vermesi eklenince bir hayli ilginç görüntüler ortaya çıktı.

5 DailyMail'e konuşan Marie: "Güçlü kadınların devam etme ve mutlu olma konusunda bir erkeğe ihtiyacı olmadığını göstermek istedim" dedi.

6 Marie, eski eşinin çok değiştiğini alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve evlendikten sonra kötü davranmaya başladığını, onunla mutsuz olduğunu fark edince boşanmaya karar verdi.





7 Marie, boşanma evrakları ve 'Size en iyisini diliyorum ama zaten en iyisiniz' yazan bir tabela tutarken gururla poz verdi.

8 Marie, fotoğraflarını sosyal medyada fark eden bir Twitter kullanıcısının dikkatini çekip, 'Bu boşanma fotoğraf çekiminden gelen son derece güçlü hisler'. notuyla kendi sayfasında yayınlamasından sonra, Marie'nin albümü anında hit oldu, Marie'nin bu albümüne 59.000'den fazla beğeni ve 10.000 tweet atıldı.

9 Marie, çok sayıda kadının kendisine ulaştığını ve fotoğraflarını gördükten sonra kötü ilişkilerini geride bırakmak için ilham aldıklarını söyledi. Marie: "Her şeyden sonra daha güçlüyüm ve hayatımdan mutluyum" dedi.

10