14 Şubatta Evlilik Teklif Edilecek 10 Mekan
26 dakika önce
Şık bir restaurant, sevgilinizin elinde tektaş ile dizlerinin üstünde.. İşte bunlar tüm kadınların evlilik hayali. Tüm kadınların hayallerini süsleyen 14 şubat Sevgililer gününde evlilik teklifi yapabileceğiniz 10 mekan...
2
Mürver Restaurant, Karaköy
3
Moda Teras Restaurant, Kadıköy
4
Lacivert Restaurant, Anadolu Hisarı
5
İstanbul 360 Restaurant, Beyoğlu
9
Andrea Restaurant, Karaköy
10
Zuma Japon Restaurantı, İstinye
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:48
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