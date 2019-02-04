Son Dakika Haberleri: 14 Şubatta Evlilik Teklif Edilecek 10 Mekan

14 Şubatta Evlilik Teklif Edilecek 10 Mekan

26 dakika önce

Şık bir restaurant, sevgilinizin elinde tektaş ile dizlerinin üstünde.. İşte bunlar tüm kadınların evlilik hayali. Tüm kadınların hayallerini süsleyen 14 şubat Sevgililer gününde evlilik teklifi yapabileceğiniz 10 mekan...

1
Ulus 29
Ulus 29
2
Mürver Restaurant, Karaköy
Mürver Restaurant, Karaköy
3
Moda Teras Restaurant, Kadıköy
Moda Teras Restaurant, Kadıköy
4
Lacivert Restaurant, Anadolu Hisarı
Lacivert Restaurant, Anadolu Hisarı
5
İstanbul 360 Restaurant, Beyoğlu
İstanbul 360 Restaurant, Beyoğlu
6
Cecconi's, Beyoğlu
Cecconis, Beyoğlu
7
Fosil, Karaköy
Fosil, Karaköy
8
Chilai, Bebek
Chilai, Bebek
9
Andrea Restaurant, Karaköy
Andrea Restaurant, Karaköy
10
Zuma Japon Restaurantı, İstinye
Zuma Japon Restaurantı, İstinye

»      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:48 

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