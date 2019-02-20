Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bir Anda Yok Oldu! İşte İstanbul'daki Yoğun Sisten Manzaralar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bir Anda Yok Oldu! İşte İstanbul'daki Yoğun Sisten Manzaralar

1 saat önce

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. İşte yoğun sisin etkili olduğu İstanbul'dan karpostallık kareler...

1
İstanbul'da gece saatlerinde bastıran ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis Boğaz ve çevresinde etkili oldu.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

»      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:47 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Kadın Düşmanı Sapkının Derin Dondurucusundan Çıkanlar, Herkesi Dehşete Düşürdü! Eşcinsellikten Soğutmak İçin Elektroşokla İşkence Ettiler! İşte Bilim Adına Yapılmış En Acımasız 10 Deney Tüylerinizi Diken Diken Edecek 11 Korkunç Fotoğraf Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Bakın Şimdi Ne İş Yapıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:34:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bir Anda Yok Oldu! İşte İstanbul'daki Yoğun Sisten Manzaralar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]