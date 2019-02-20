15 Temmuz Şehitler Köprüsü Bir Anda Yok Oldu! İşte İstanbul'daki Yoğun Sisten Manzaralar
1 saat önce
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. İşte yoğun sisin etkili olduğu İstanbul'dan karpostallık kareler...
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İstanbul'da gece saatlerinde bastıran ve sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis Boğaz ve çevresinde etkili oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:47
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