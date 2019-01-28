15 Yaşında Akıl Etti, 19 Yaşında Milyoner Oldu!

düşünür:

Her şey devlet devlet demekle olmuyor işte kişiler de önemli aynı gemi de yüzüyouz ... bizim diplomalı işsizlere değil üreten nesillere ihtiyacımız var.. al diplomayı sonra de ki : bana iş verin vay bee yolda yürüyen herkez doktor , mühendis , avukat olmuş ülkeye bir faydası var mı HAYIR :