Son Dakika Haberleri: 15 Yaşında Akıl Etti, 19 Yaşında Milyoner Oldu!

15 Yaşında Akıl Etti, 19 Yaşında Milyoner Oldu!

2 saat önce

15 yaşındayken aklına gelen parlak fikirle; annesinin kendisine satın aldığı sınırlı sayıda üretilen ayakkabılardan esinlenerek, bu tarz sınırlı sayıda üretilen ayakkabıları toplayıp satmaya karar veren Benjamin Kickz, şimdi 19 yaşında ve paraya para demiyor.

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15 yaşındayken annesinin kendisine aldığı sınırlı sayıda üretilen ayakkabılardan yola çıkıp, bu ayakkabıları piyasadan silip süpürüp satmaya karar veren Benjamin Kickz, şimdi dünyanın tanıdığı bir isim oldu.
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Kickz, özel ayakkabılar almaya başladı, babası onun 'deli' olduğunu düşündü. Ancak sonrasında elindekini 1000 dolara satınca şöhretin kapılarını aralamaya başladı.
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Kısa süre sonra ünlü şarkıcı DJ Khaled tarafından keşfetmesiyle beraber herkes tarafından tanınmaya başladı.
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Benjamin ile iş ortaklığı da kuran DJ Khaled, onu Drake, Travis Scott gibi ünlülerle tanıştırdı. Pek çok ünlü isim Benjamin'e ulaşarak sınırlı sayıda üretilen veya koleksiyon ürünü olan spor ayakkabılarından alabilmek için yüklü miktarda para vermeye başladı.
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Kickz, kendisine ait internet sitesi ile 1 milyon dolardan fazla para kazandı.
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Boomin' sloganı ile büyük sükse yapan Benjamin, özel tişört ve sweatshirtler hazırlayarak kazancını büyüttü.
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Benjamin'in şimdilerde 780bin takipçisi var.
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»      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:47 

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YORUMLAR (12)
  • düşünür: Her şey devlet devlet demekle olmuyor işte kişiler de önemli aynı gemi de yüzüyouz ... bizim diplomalı işsizlere değil üreten nesillere ihtiyacımız var.. al diplomayı sonra de ki : bana iş verin vay bee yolda yürüyen herkez doktor , mühendis , avukat olmuş ülkeye bir faydası var mı HAYIR : Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Alekko: Bizde çakmaları orjinalinden daha fazla ,Gel sultangazi Mescidi selam duragının orada dünyaca ünlü markaların çakmasını yapıyor adamlar ,Bizde o işe girersen kazıklanırsın birde alay ederler Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Hikâye: Allah verdi mi hesapsız olarak veriyor zenginliğ. Yoksa bu böyle olmuş yok şu şöyle olmuş. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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