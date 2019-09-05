15 yıl boyunca Kim Milyoner Olmak İster'e hazırlandı, sonunda 1 milyonu aldı!

1 35 yaşındaki Alman avukat Jan Stroh, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasından büyük ödülü kazanmak için 15 yıl harcadı.

2 Yarışmanın atmosferini hissedebilmek için evinin bodrum katına yarışmayı taklit ettiği bir stüdyo kuran genç avukat, yarışmanın 1047 bölümünü, günü gününe izledi

3 Defalarca başvurduğu halde yarışmacı olarak kabul edilmeyen Stroh, başvurularının fazlalığından ötürü ''En sadık yarışmacı adayı'' kabul edildi ve programa çağrıldı.