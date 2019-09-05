15 yıl boyunca Kim Milyoner Olmak İster'e hazırlandı, sonunda 1 milyonu aldı!
1 saat önce
35 yaşındaki Alman avukat Jan Stroh, ‘Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında büyük ödülü kazanmak için tam 15 yıl boyunca hazırlandı. 1047 bölümün tekini dahi kaçırmadan izleyen ve sonunda yarışmaya katılmaya hak kazanan genç avukat, 1 milyon euro değerindeki ödülü aldı.
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35 yaşındaki Alman avukat Jan Stroh, 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasından büyük ödülü kazanmak için 15 yıl harcadı.
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Yarışmanın atmosferini hissedebilmek için evinin bodrum katına yarışmayı taklit ettiği bir stüdyo kuran genç avukat, yarışmanın 1047 bölümünü, günü gününe izledi
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Defalarca başvurduğu halde yarışmacı olarak kabul edilmeyen Stroh, başvurularının fazlalığından ötürü ''En sadık yarışmacı adayı'' kabul edildi ve programa çağrıldı.
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Jan Stroh, "Hangi Grimm masalı 'Bir varmış bir yokmuş' sözüyle başlamaz?" sorusuna, 'Şanslı Hans' doğru yanıtını vererek, 1 milyon Euro değerindeki büyük ödülü kazandı.
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5.9.2019 10:31:16. #1.12#
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