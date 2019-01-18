Son Dakika Haberleri: 150 Kiloluk Dişi Aslan, 5 Metrelik Timsahı Kafasından Yakaladığı Gibi Paramparça Etti

150 Kiloluk Dişi Aslan, 5 Metrelik Timsahı Kafasından Yakaladığı Gibi Paramparça Etti

1 saat önce

Güney Afrika'daki Sabi Sands Game Reserve'ten gelen fotoğraflar 5 metre uzunluğunda bir timsahı yakalayıp paramparça eden bir dişi aslanı gösteriyor.

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Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nın batısındaki Sabi Game Reserve'de 150 kiloluk dişi aslanın, timsaha saldırı anı doğa fotoğrafçısı tarafından anbean görüntülendi.
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Bu av fotoğrafları bir dişi aslanın başını, timsahın çenesine sıkıştırarak nasıl öldürdüğünü gösteriyor.
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Vahşi dişi aslan, öğle yemeğini yemeye hazırlanırken dişleriyle timsahı düzlüğe çekiyor.
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31 yaşındaki fotoğrafçı şunları söyledi: "Hayvanları izlemek için rehberlerimiz ve araçlarımızla Ulusal Park'ta yola çıkıyoruz. Aslanları aramak için ben ve turist kafilem yürüdüğümüz de oluyor. Yaklaşık yarım saat sonra, bir su birikintisinin altında bir aslan kavgası olabileceğini düşündük."
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Görür görmez araçlara koştuk ve kamerama sarıldım. Dişi aslan, kafası kendisinden çok daha büyük olan 5 metrelik timsahı öldürdü. Tek hamlede ölmesi için de boğazından ısırdı. Amacına da ulaştı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:12 

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