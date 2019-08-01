16 yaşında milyoner olmuştu, savurganlığı başına bela oldu!

1 Birleşik Krallık'ta yaşayan Callie Rogers, 2003 yılında piyangodan 2,6 milyon dolar kazandığında henüz 16 yaşındaydı.

2 Kazandığı parayla lüks bir hayat yaşamaya başlayan, arkadaşlarına ve ailesine pahalı hediyeler alıp göğüs ameliyatı olan Rogers'ın parası, kısa sürede tükendi.

3 Hayatını sürdürmek zorunda kalan Callie, para kazanmak için marketlerde çalışmak zorunda kaldı. Şimdilerde 32 yaşında olan ve bakıcılık yaparak hayatını kazanan üç çocuk annesi, yılda 12 pound kazanmasına rağmen çok daha mutlu olduğunu söylüyor. Callie, ayrıca piyango oynama yaşının 16'dan 18'e çıkarılması çağrısında bulundu.

4 Piyango kazandıktan sonra, kendisini evlatlık alan anne ve babasından ayrılıp, aylık kirası 18 bin pound olan bir eve taşındı. Daha sonra en büyük iki çocuğunun babası olan kocası ile tanıştı.

5 Callie, çocuk yaşta olduğu için kimin gerçek kimin sahte arkadaş olduğunu fark edemediğini, bu nedenle kendisinden büyük miktarlarda borç para isteyen arkadaşlarının aldıkları paraları geri ödemediklerini ve bir anda ortalıktan kaybolduklarını söyledi.



6 ''Benden araba parası isteyen insanlar bile oldu. Onlara yardım ettim ama şuan onların sahte arkadaş olduklarını ve çocukluğumdan faydalanıp beni suistimal ettiklerini daha iyi anlıyorum.''

