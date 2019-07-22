17 kişiyi öldürüp cesetlerine işkence eden seri katilin kan donduran hikayesi

1 21 Mayıs 1960'de doğan Jeffrey Dahmer, Kimya Mühendisi bir baba ve psikolojik problemleri olan ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası laboratuvardan, annesi ise yataktan çıkmayan Dahmer, oldukça başıboş bir çocukluk geçirdi.

2 Dahmer ailesiyle ABD'nin Ohio eyaletine taşındığında, 8 yaşındayken yaşlı bir komşusu tarafından tecavüze uğramış bir çocuktu. Uzmanlar, ilerleyen dönemlerde işleyeceği korkunç cinayetleri belki de bu nedenle, ''Hıncını insanlıktan almak'' olarak yorumlamıştı.

3 Tahmin edildiği gibi oldukça problemli bir ergenlik geçirdi ve ilk cinayetlerine 18 yaşında otostopçu bir genci öldürerek başladı. Kendisiyle birlikte olmayı kabul etmeyen talihsiz genci kafasına demirle vurarak öldürdükten sonra cesedine tecavüz etti. Bu vahşetle yetinmeyen Dahmer, kurbanını ekmek bıçağıyla doğradı ve parçalarını asit dolu bir fıçıda eritti.

4 Öldürdüğü insanların kemiklerini çekiçle ezip bahçeye gömen acımasız katil, 1986 yılında uluorta cinsel organıyla oynadığı için polisten ceza almıştı. 1988 yılında 13 yaşındaki bir çocuğu taciz suçundan tutuklanan sapkın, iyi hal indirimiyle serbest kaldı ve iki yıl boyunca içeride yatmasına neden olduğu için geçmişte taciz ettiği 13 yaşındaki kurbanının küçük kardeşini öldürdü...

5 13 yıl boyunca polisten saklanabilen Dahmer, 1978-1991 yılları arasında çoğu siyahi çocuklardan oluşan toplam 17 kişiyi öldürdü. Eşcinsel olduğu bilinen Dahmer, kurbanlarının çoğuyla önce duygusal bir bağ kurar, sonra acımasızca katlederdi.



6 Kurbanlarının geneli siyah homoseksüel erkekler olan katil, cinsel arzuları üzerinde deney yapmak için öldürdüğü insanların beyinlerinin bir kısmını yerinden çıkardı. Bunlardan kimine ölmeden önce, kimine ise öldükten sonra tecavüz etti...

7 Bazı kurbanlarını kalçasını, bazılarının ise pazılarını yedi. Bir grup kurbanını, kafalarını matkapla delerek robota çevirmeye çalıştığı da bilinir.

8 Hikayesiyle kan donduran Jeffrey Dahmer, sokaktan geçen insanları, kendisinden kurtulmaya çalışan 14 yaşındaki Asyalı çocuğun gay olduğuna inandırmış ve aralarında tartışma çıktığına inanarak eve götürüp öldürmüştü. Durumdan şüphelenen mahalle sakinleri polisi aradı ve pedofili şüphesi ile eve giden polis ağır bir kokuyla karşılaşınca, Jeffrey'in kim olduğu ortaya çıktı.



9 Jeffrey Dahmer, 1994 yılında tutuklu kaldığı Wisconsin hapishanesinin çamaşırhanesinde siyahi bir görevli tarafından kafasına demirle vurularak öldürüldü. Öldüren kişi ifadesinde "Tanrıdan onu öldürmem için emir geldi" demişti...