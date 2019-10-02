17 yıl önce verdiği söz bu hale getirdi! Pala bıyıklı baba oğulu gören şaşıp kalıyor

Harun Cingöz ise çocukluğundan bu yana babasının bıyıklarının dikkatini çektiğini söyleyerek, "Ben baba, ata yadigarı olarak gördüm. O yüzden karar verip bıyık uzatmaya başladım. Nasipse Allah ömür verirse gittiği yere kadar bıyıklarımı uzatacağım. Eşim ilk etapta karşı çıktı 'Yakışmıyor' dedi ama sonra o da alıştı. Bıyıklarımın bakımı biraz zor oluyor. Sık sık yıkıyorum fön çekiyorum, sprey ile şekillendiriyoruz. Bazen babamla beni karıştıranlar oluyor. Bana da 'Küçük Pala' diyorlar. Ben de evlatlarımdan bıyıklarını uzatmalarını isteyeceğim" dedi.