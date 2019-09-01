+18 film sektörüne giren ünlü oyuncu, transparan elbisesiyle festivale damga vurdu!
18 saat önce
Geçtiğimiz haftalarda, +18 film sektörüne adım atarak magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü oyuncu Bella Thorne, Venedik Film Festivali'nde giydiği transparan elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
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21 yaşındaki ünlü oyuncu Bella Thorne, geçtiğimiz günlerde İtalya'da 76'ncısı düzenlenen Venedik Film Festivali'ne, derin göğüs dekolteli transparan elbisesiyle damga vurdu.
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Dünyanın en eski film festivaline, erkek arkadaşı Benjamin Mascolo ile birlikte katılan Thorne, kırmızı halıda gazetecilere uzun uzun poz verdi.
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Daha önce sosyal medya fenomeni Tana Mongeau ve Amerikalı rapçi Mod Sun ile yaşadığı üçlü ilişkiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Thorne, festival için derin yırtmaç ve göğüs dekoltesine sahip metalik bir elbise tercih etti.
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Kusursuz fiziğiyle büyük beğeni toplayan genç oyuncu, böylelikle erkek arkadaşı Benjamin Mascolo ile kırmızı halıdaki ilk görüntüsünü vermiş oldu.
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Instagram hesabında sık sık üstsüz pozlarını paylaşan Thorne, +18 filmleri yayınlayan bir site için senaryosunu kendi yazdığı bir film yönetti.
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Söz konusu sitenin "Hayali Yönetmenleri" serisinde, konuk yönetmen olarak görev alan Thorne, kaleme aldığı senaryoda, iki sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve baskı kurma çabasından söz etmişti.
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2.9.2019 10:33:31. #1.12#
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