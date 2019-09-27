+18'lik film yönetmenliği yapan ünlü oyuncu, ''En iyi cinsel içerikli film yönetmeni'' ödülünü kaptı!
56 dakika önce
Geçtiğimiz aylarda, +18'lik film yönetmenliğine soyunan ünlü oyuncu Bella Thorne, cinsel içerikli video paylaşım sitesinden ödül aldı.
1
Çocuk yaşta Disney filmlerinde rol alarak şöhretin kapılarını aralayan ABD'li oyuncu Bella Thorne, geçtiğimiz aylarda, +18'lik film sektörüne adım attığını duyurmuş, cinsel içerikli bir site için yönetmen koltuğuna oturmuştu.
2
Kaleme aldığı senaryoda, iki sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve baskı kurma çabasından söz eden Thorne'a, cinsel içerikli video paylaşım sitesi, 11 Ekim'de ''En iyi cinsel içerikli film yönetmeni'' ödülü vereceğini duyurdu.
3
21 yaşındaki oyuncu, "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok onurlandım. Bu tür güzelliklerin yeni bir ışık altında görülmesinden dolayı çok heyecanlıyım" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
27.9.2019 16:05:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: +18'lik film yönetmenliği yapan ünlü oyuncu, ''En iyi cinsel içerikli film yönetmeni'' ödülünü kaptı!