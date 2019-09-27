Son Dakika Haberleri: +18'lik film yönetmenliği yapan ünlü oyuncu, ''En iyi cinsel içerikli film yönetmeni'' ödülünü kaptı!
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+18'lik film yönetmenliği yapan ünlü oyuncu, ''En iyi cinsel içerikli film yönetmeni'' ödülünü kaptı!

56 dakika önce

Geçtiğimiz aylarda, +18'lik film yönetmenliğine soyunan ünlü oyuncu Bella Thorne, cinsel içerikli video paylaşım sitesinden ödül aldı.

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Çocuk yaşta Disney filmlerinde rol alarak şöhretin kapılarını aralayan ABD'li oyuncu Bella Thorne, geçtiğimiz aylarda, +18'lik film sektörüne adım attığını duyurmuş, cinsel içerikli bir site için yönetmen koltuğuna oturmuştu.
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Kaleme aldığı senaryoda, iki sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve baskı kurma çabasından söz eden Thorne'a, cinsel içerikli video paylaşım sitesi, 11 Ekim'de ''En iyi cinsel içerikli film yönetmeni'' ödülü vereceğini duyurdu.


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21 yaşındaki oyuncu, "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok onurlandım. Bu tür güzelliklerin yeni bir ışık altında görülmesinden dolayı çok heyecanlıyım" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:09 
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