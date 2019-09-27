+18'lik film yönetmenliği yapan ünlü oyuncu, ''En iyi cinsel içerikli film yönetmeni'' ödülünü kaptı!

Kaleme aldığı senaryoda, iki sevgilinin ilişkisindeki kavgalar ve baskı kurma çabasından söz eden Thorne'a, cinsel içerikli video paylaşım sitesi, 11 Ekim'de ''En iyi cinsel içerikli film yönetmeni'' ödülü vereceğini duyurdu.

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21 yaşındaki oyuncu, "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok onurlandım. Bu tür güzelliklerin yeni bir ışık altında görülmesinden dolayı çok heyecanlıyım" diyerek memnuniyetini dile getirdi.