19 yaşındaki Instagram fenomeni, kıskançlık krizine giren eski sevgilisi tarafından hunharca bıçaklandı!
36 dakika önce
Ukraynalı Instagram modeli Olga Burdeynaya, kıskançlık krizine giren eski erkek arkadaşı tarafından 19 kez bıçaklandı. Ölüme terk edilen talihsiz genç kız, yoldan geçen bir vatandaşın ambulansı araması üzerine hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
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Ukraynalı Instagram fenomeni Olga Burdeynaya, kıskançlık krizine giren eski erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı.
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Odessa şehrinde meydana gelen olayda, Olga Burdeynaya, eski erkek arkadaşı Alexei D. ile kıskançlık meselesi yüzünden tartıştı.
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Gözü dönmüş zanlı, 19 yaşındaki Olga Burdeynaya'yı 19 kere bıçaklayıp olay yerinden uzaklaştı.
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Karaciğer ve boynuna aldığı bıçak darbeleri ile aşırı kan kaybeden Olga,o sırada yoldan geçen bir vatandaşın ambulansı araması üzerine hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.
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Talihsiz genç kız, kendisini 19 kez bıçaklayıp ölüme terk eden eski erkek arkadaşının, mahkemeye dahi çıkmadan kefaretle serbest bırakılmasına ''Yaşadığım acı ve hayal kırıklığının sınırı yok'' diyerek isyan etti.
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21.9.2019 09:07:31. #1.12#
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