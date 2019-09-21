19 yaşındaki Instagram fenomeni, kıskançlık krizine giren eski sevgilisi tarafından hunharca bıçaklandı!

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Talihsiz genç kız, kendisini 19 kez bıçaklayıp ölüme terk eden eski erkek arkadaşının, mahkemeye dahi çıkmadan kefaretle serbest bırakılmasına ''Yaşadığım acı ve hayal kırıklığının sınırı yok'' diyerek isyan etti.