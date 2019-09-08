Son Dakika Haberleri: 2 bin 100 yıllık mezardan çıkan şey, arkeologları şaşkına çevirdi!
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2 bin 100 yıllık mezardan çıkan şey, arkeologları şaşkına çevirdi!

33 dakika önce

Rusya'da, bir su rezervinin tahliyesi sırasında 2 bin 100 yıllık bir mezara rastlandı. Mezarda inceleme başlatan arkeologlar, cesedin ellerinde ölçüleri Iphone model telefonla birebir uyan bir tablet buldular.

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Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan bir su rezervinin tahliyesi sırasında, eski bir mezar ortaya çıktı.
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Arkeloglar, derin incelemeler sonucu, mezarda yatan kişinin Xiongnu döneminde yaşamış bir kadın modacı olduğunu belirtti.
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Modacının mezarında, ölçüleri Iphone model telefon ile birebir uyan linyit kömüründen yapılmış bir nesne bulundu. Nesne, uzmanlar arasında şaşkınlığa neden olsa da, en yakın ihtimal şöyle açıklandı.

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Arkelog Pavel Leus, değerli taşlarla bezeli bu nesnenin, milattan önce yaşamış olan modacının bel tokası olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:04 
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