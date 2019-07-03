Son Dakika Haberleri: 2 çocuğunu boğarak öldüren anneden skandal savunma: Onlar yüzünden cinsel ilişkiye giremiyorum!
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2 çocuğunu boğarak öldüren anneden skandal savunma: Onlar yüzünden cinsel ilişkiye giremiyorum!

1 saat önce

İngiltere'de yaşayan 2 çocuk annesi model Louise Porton, para karşılığı cinsel ilişkiye girmelerini engellediği gerekçesiyle; biri üç, diğeri yedi haftalık iki çocuğunu boğarak öldürdü.

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İngiltere'de yaşayan 2 çocuk annesi model Louise Porton; biri üç, diğeri yedi haftalık olan iki çocuğunu, 18 gün arayla boğarak öldürdü.
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İki kız çocuğunu öldürmekten yargılanan acımasız kadının savunması pes dedirtti. Cani kadın, kızları yüzünden erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye giremediğini söyledi.
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Porton, ilk kızı Lexi'yi 15 Ocak tarihinde boğarak öldürdü. Sağlık ekipleri, küçük kızı hastanede hayata döndürmeye çalıştıkları sırada Porton, hastane tuvaletinde çıplak fotoğraflarını çekip daha önce görüştüğü bir adama gönderme derdindeydi. Hatta fotoğrafları gönderdiği adama, kendisine alışveriş yapmak için ihtiyacı olan parayı göndermesi karşılığında cinsel ilişkiye girmeyi bile teklif etti.
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18 gün sonra ikinci kızı Scarlett ani bir şekilde rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybetti. Yapılan değerlendirmede iki çocuğunda nefes almaları engellenerek öldüğü ortaya çıktı.
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Sağlık ekiplerinin çocuğa müdahale ederken annenin aşırı derecede soğukkanlı olması şüphe uyandırdı. Olayı soruşturan savcı, yaptıkları çalışmalarda annenin sürekli çocuklarını evde yalnız bırakıp erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini ve arkadaşlarına devamlı ''Bu çocuklar bana yük oluyor, bir şeyler yapıp onlardan kurtulmalıyım.'' dediğini belirtti.
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Katil annenin telefonunda yapılan incelemelerde, ''Bir çocuğun burnu ve ağzı bantla kapatılırsa ne kadar sürede ölür?'' şeklinde aramalar yapıldığı saptandı. Porton, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Üç hafta sürmesi beklenen mahkeme devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:07 
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