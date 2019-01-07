Son Dakika Haberleri: 2. Dünya Savaşı'nın Ortasında Yanardağ Lavlarıyla Ekmek Kızarttılar!

2. Dünya Savaşı'nın Ortasında Yanardağ Lavlarıyla Ekmek Kızarttılar!

1 saat önce

2. Dünya Savaşı'nın orjinal siyah beyaz fotoğrafları, tasarım mühendisi Paul Reynolds tarafından renklendirildi. İşte tarihi dün yaşanmışa çeviren kareler...

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NÖBETTEKİ ASKER
NÖBETTEKİ ASKER
Yalnız bir asker Mart 1945'te Kahuku, Oahu plajının tepesinde duruyor.
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Amerikan birlikleri, savaş perişan bir caddede yürürken, Messina, Sicilya'da.
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YANARDAĞ LAVLARINDA EKMEK KIZARTMAK
YANARDAĞ LAVLARINDA EKMEK KIZARTMAK
Büyük bir patlama gerçekleştiren Vesuvius Yanardağı"nın lavlarında ekmek kızartmaya çalışan ABD askerlerinin verdikleri poz, 18 Mart 1944.
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Okinawa yamacında, kardeşinin ölümüne tanık olduktan sonra bayılan bir asker ve onu rahatlatmaya çalışan asker dostu.
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101. Hava İndirme Birimi'nden Çavuş Jake McNiece.
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2 AVUSTRALYA ASKERİ
2 AVUSTRALYA ASKERİ
Owen'ın alt makineli tüfekleriyle devriyeye giderken iki Avustralya askeri.
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B-17 mürettebatı "Memphis Belle", düşman bölgesi üzerindeki 25 görevi tamamladıktan sonra İngiltere'deki bir hava üssünde.
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ÇAMURLA İMTİHAN
ÇAMURLA İMTİHAN
24 Kasım 1944'te Almanya'da ağır çamur yoğunluğu içinde yürümeye çalışan bir asker..
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»      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:27 

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