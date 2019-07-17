Son Dakika Haberleri: Yavru yarasa 2 yaşındaki çocuğun karyolasına girip, kabusu yaşattı!
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Yavru yarasa 2 yaşındaki çocuğun karyolasına girip, kabusu yaşattı!

3 saat önce

İngiltere'de 2 yaşındaki erkek çocuğu karyolasında uyurken bir yarasanın saldırması sonucu çığlık çığlığa uyandı.

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Çığlık seslerine uyanan 29 yaşındaki Mum Jodie Smith, 2 yaşındaki oğlu Kian Mallinson'un yatağının köşesinde, çığlık çığlığa ağladığını gördü. Henüz konuşamayan çocuk derdini anlatamayınca annesi karnının ağrıdığını düşündü ve kendi yatak odasına götürüp yanında uyuttu.
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Geceyi oğluyla kendi yatağında geçirdi ama ertesi sabah oğlu Kian'ın kolunda üç küçük işaret gördü. Sonra hızlıca oğlunun odasına girdi.
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Oğlunu neyi ısırdığını bilmeyen ve panikleyen anne Mum Jodie, çocuğun yatak örtüsünü kaldırıp silkeleyince örtünün içinden bir yarasa yere düştü. Yakalandıktan birkaç saat sonra ölen yarasa test için veterinere yollandı. Veterinerler, yarasanın yavru olduğunu, büyük ihtimalle uçmaya çalışırken yolunu kaybettiğini ve çocuğun odasına girdiğini söyledi.
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Kian ise hastaneye kaldırıldı. Kian, üç iğne yapıldı ve sağlığı iyi durumda. Ancak odasında tek başına yatması uzun bir süre mümkün değil.
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Uzmanlar Kian'a, 22 santimetrelik kanat açıklığına sahip ve İngiltere'nin en yaygın olan pipistrelle yarasasının saldırdığını söyledi.


Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:25 
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