Son Dakika Haberleri: 2 Yaşındaki Evcil Ayı Sahibine Sarılıp Onu Öpücüğe Boğdu

2 Yaşındaki Evcil Ayı Sahibine Sarılıp Onu Öpücüğe Boğdu

1 saat önce

Rusya'da görüntülenen bu olay dünyada olay yarattı. 2 yaşındaki evcil bir ayı, pencereden bakan sahibini kucaklayıp, öptü.

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Moskova bölgesindeki bir evde aile ile birlikte yaşayan 2 yaşındaki bozayının, sahibiyle kucak kucağa pencereden dışarı baktığı video, izleyenleri duygulandırdı.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları, böyle bir 'gerçek dostluk' örneğine sadece Rusya'da rastlanabildiği yorumunda bulundu.
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İşte o görüntüler...
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»      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:22 

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