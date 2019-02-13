20 Liralık Pazen Elbise ile Kainat Güzeli Oldu! İşte Azra Akın'a Birincilik Getiren Elbisenin Hikayesi...

1
Ünlü modacı Cemil İpekçi, dünya güzelimiz Azra Akın'ın kostümünü nasıl tasarladığını ve hikayesini 2. Sayfa programında anlattı.
2
Düzgün Bir Kız
"Azra bana geldi, çok güzel bir kızdı. 'Bana ne dikeceksiniz?' dedi. Ama o kadar saygılı düzgün bir kız ki anlatamam."
3
"Pazen dikeceğim sana' dedim. Dünya Güzeli seçildiği gece giydiği kostümdeki işlemeleri tek tek elimle yaptım."
4
Kostümü ile Aynı Tarz Çizme
"Elbisenin üzerinde plastikler var, onları tek tek kestim. Bir de çizme yaptım, kostümüyle aynı tarz."
5
Kostümü ile Çizmeler Aynı Tarz
"Elbisenin üzerinde plastikler var, onları tek tek kestim. Bir de çizme yaptım, kostümüyle aynı tarz."
6
100 Jüri de Tam Not Verdi
"O gece 100 jüri vardı, 100'ü de çizmeye tam not vermiş. Elbise ile Azra çok bütünleşti. Azra'nın elbisesini 3 haftada hazırladım."
7
En Çok Takı Oyaladı
"Beni dikişten çok kulağındaki takı oyaladı. Çünkü onu tek tek kestim, o zaman 1.5 liraya almıştım o plastikleri."
8
Elbisenin Maliyeti 20 Lira
"Bu elbisenin maliyeti 12.5 lira kumaş desek, boncukları, plastikleri falan hepsi 20 lira tutmuştu. Bu kostüm 'en iyi kostüm' ve 'en iyi tasarım' ödülünü aldı."
9
Gıkını Bile Çıkarmadı
"Azra da bana gıkını bile çıkarmadı. Çok önemli bir gece sonuçta. Ben o pazeni diktikçe Azra mutlu oldu ve hak ettiği birinciliği aldı."
10
Hala Saklıyor
"O kostüm Azra'da şu an, saklıyor."