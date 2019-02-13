20 Liralık Pazen Elbise ile Kainat Güzeli Oldu! İşte Azra Akın'a Birincilik Getiren Elbisenin Hikayesi...

1 Ünlü modacı Cemil İpekçi, dünya güzelimiz Azra Akın'ın kostümünü nasıl tasarladığını ve hikayesini 2. Sayfa programında anlattı.

2 Düzgün Bir Kız "Azra bana geldi, çok güzel bir kızdı. 'Bana ne dikeceksiniz?' dedi. Ama o kadar saygılı düzgün bir kız ki anlatamam."

3 "Pazen dikeceğim sana' dedim. Dünya Güzeli seçildiği gece giydiği kostümdeki işlemeleri tek tek elimle yaptım."

4 Kostümü ile Aynı Tarz Çizme "Elbisenin üzerinde plastikler var, onları tek tek kestim. Bir de çizme yaptım, kostümüyle aynı tarz."

5 Kostümü ile Çizmeler Aynı Tarz "Elbisenin üzerinde plastikler var, onları tek tek kestim. Bir de çizme yaptım, kostümüyle aynı tarz."

6 100 Jüri de Tam Not Verdi "O gece 100 jüri vardı, 100'ü de çizmeye tam not vermiş. Elbise ile Azra çok bütünleşti. Azra'nın elbisesini 3 haftada hazırladım."

7 En Çok Takı Oyaladı "Beni dikişten çok kulağındaki takı oyaladı. Çünkü onu tek tek kestim, o zaman 1.5 liraya almıştım o plastikleri."





8 Elbisenin Maliyeti 20 Lira "Bu elbisenin maliyeti 12.5 lira kumaş desek, boncukları, plastikleri falan hepsi 20 lira tutmuştu. Bu kostüm 'en iyi kostüm' ve 'en iyi tasarım' ödülünü aldı."

9 Gıkını Bile Çıkarmadı "Azra da bana gıkını bile çıkarmadı. Çok önemli bir gece sonuçta. Ben o pazeni diktikçe Azra mutlu oldu ve hak ettiği birinciliği aldı."