Son Dakika Haberleri: 20 Liralık Pazen Elbise ile Kainat Güzeli Oldu! İşte Azra Akın'a Birincilik Getiren Elbisenin Hikayesi...

20 Liralık Pazen Elbise ile Kainat Güzeli Oldu! İşte Azra Akın'a Birincilik Getiren Elbisenin Hikayesi...

13 saat önce

Cemil İpekçi, Azra Akın'ın Kainat Güzeli seçildiği yarışmadaki kostümünün hikayesini paylaştı. İşte, Akın'a kainat güzelliğini kazandıran kostüm...

1
Ünlü modacı Cemil İpekçi, dünya güzelimiz Azra Akın'ın kostümünü nasıl tasarladığını ve hikayesini 2. Sayfa programında anlattı.
2
Düzgün Bir Kız
Düzgün Bir Kız
"Azra bana geldi, çok güzel bir kızdı. 'Bana ne dikeceksiniz?' dedi. Ama o kadar saygılı düzgün bir kız ki anlatamam."
3
"Pazen dikeceğim sana' dedim. Dünya Güzeli seçildiği gece giydiği kostümdeki işlemeleri tek tek elimle yaptım."
4
Kostümü ile Aynı Tarz Çizme
Kostümü ile Aynı Tarz Çizme
"Elbisenin üzerinde plastikler var, onları tek tek kestim. Bir de çizme yaptım, kostümüyle aynı tarz."
5
Kostümü ile Çizmeler Aynı Tarz
Kostümü ile Çizmeler Aynı Tarz
"Elbisenin üzerinde plastikler var, onları tek tek kestim. Bir de çizme yaptım, kostümüyle aynı tarz."
6
100 Jüri de Tam Not Verdi
100 Jüri de Tam Not Verdi
"O gece 100 jüri vardı, 100'ü de çizmeye tam not vermiş. Elbise ile Azra çok bütünleşti. Azra'nın elbisesini 3 haftada hazırladım."
7
En Çok Takı Oyaladı
En Çok Takı Oyaladı
"Beni dikişten çok kulağındaki takı oyaladı. Çünkü onu tek tek kestim, o zaman 1.5 liraya almıştım o plastikleri."

8
Elbisenin Maliyeti 20 Lira
Elbisenin Maliyeti 20 Lira
"Bu elbisenin maliyeti 12.5 lira kumaş desek, boncukları, plastikleri falan hepsi 20 lira tutmuştu. Bu kostüm 'en iyi kostüm' ve 'en iyi tasarım' ödülünü aldı."
9
Gıkını Bile Çıkarmadı
Gıkını Bile Çıkarmadı
"Azra da bana gıkını bile çıkarmadı. Çok önemli bir gece sonuçta. Ben o pazeni diktikçe Azra mutlu oldu ve hak ettiği birinciliği aldı."
10
Hala Saklıyor
Hala Saklıyor
"O kostüm Azra'da şu an, saklıyor."

»      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:24 

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