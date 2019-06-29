2 bin TL ve altı bütçeyle satın alabileceğiniz 10 telefon!

1 Xiaomi Redmi Note 7, Ortalama fiyat: 1,800 - 2,000 TL Xiaomi'nin fiyatı ve özellikleriyle en iddialı cihazlarından biri olan Redmi Note 7, 48 MP kamerası ve 4000 mAh bataryası ile gönülleri fethediyor. Depolama ve garanti durumuna göre cihazın fiyatları değişkenlik gösterse de 64 GB'lık Xiaomi Türkiye garantili modelin fiyatı 1,999 TL.

2 Samsung Galaxy A30, Ortalama fiyat: 1,900 TL Samsung'un yeni nesil A serisi cihazları, birçok farklı bütçe aralığında karşımıza çıkıyor. Galaxy A30 ise bu cihazların ortasına konumlandırılmış ve birçok açıdan oldukça iyi bir cihaz. Infinity-U ekran tasarımıyla gelen cihazın pil ömrü ise en güçlü olduğu kısımlardan biri.

3 Meizu X8, Ortalama fiyat: 1,900 TL 2000 TL altındaki en iddialı cihazlardan biri olan Meizu X8, Snapdragon 710 yonga setiyle geliyor. Snapdragon 710'a sahip en ucuz telefon olan X8, yine Snapdragon 710 kullanan Oppo Reno'dan yaklaşık 3.000 TL daha ucuz.

4 General Mobile GM9 Pro, Ortalama fiyat: 1,850 TL Yerli markamız General Mobile'ın en iddialı akıllı telefonu GM9 Pro, tek tuşla video çekme gibi yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor. Cihazın çıkış fiyatının 2.800 TL seviyesinde olduğunu da belirtelim.

5 Honor 8X, Ortalama fiyat: 1,850 TL Huawei'nin alt markası Honor'un Kirin 710 kullanan ilk cihazlarından biri olan 8X, sahip olduğu 3750 mAh bataryayla uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Her ne kadar Huawei'nin başı ABD ile dertte de olsa hala alınabilir olduğunu düşünüyoruz.

6 Samsung Galaxy A40, Ortalama fiyat: 1.800 TL (İthalatçı Garantili) Samsung'un A serisine ait bir diğer cihaz olan A40, listemizdeki A30'a göre çok farklı olmasa da daha iyi bir ön kamerayı nispeten daha küçük bir ekranda sunuyor.

7 Xiaomi mi 8 Lite, Ortalama fiyat: 1,800 TL Xiaomi'nin bir diğer Snapdragon 660'lı cihazı olan mi 8 Lite, hala güncelliğini koruyor. 6,26 inçlik geniş ekranıyla mi 8 Lite, 1800 TL'ye gayet iyi bir tercih.

8 Xiaomi mi A2, Ortalama fiyat: 1,600 TL Xiaomi'nin Android One projesine dahil telefonu mi A2, Snapdragon 660 yonga setiyle iyi bir performans sunarken; sahip olduğu yazılım desteğiyle de artı puanları topluyor. Cihazın fiyatı ise 1.600 TL seviyesine kadar gerilemiş durumda.

9 Huawei P Smart 2019, Ortalama fiyat: 1,600 TL Huawei'nin Kirin 710 yonga setine sahip en uygun fiyatlı telefonu olan P Smart 2019, ülkemiz için yapılan reklam filmi ve müziği ile dikkat çekmişti. Cihazın 1.600 TL'lik fiyatı düşünüldüğünde P Smart 2019 gayet iyi bir tercih olabilir.