Son Dakika Haberleri: 2000 yıllık keşif! Büyücünün ayinde kullandığı objeler ortaya çıktı
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2000 yıllık keşif! Büyücünün ayinde kullandığı objeler ortaya çıktı

1 saat önce

Milattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla yok olan Pompeii kentinde arkeologlar, büyücüye ait olduğunu düşündükleri eşyalar buldu.

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Ritüellerde kullanıldığı düşünülen eşyalar arasında; mücevher, kehribar taşı, ametist, kemikten yapılmış düğme, böcek, muska, bebek, zil, küçük kafatasları hatta penis bibloları bulundu.
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Uzmanlara göre, bu eşyalar üreme, hamilelik veya şans içeren ritüellerde kullanıldı. Antik kentin müdürü Massimo Osanna, eşyaların çoğunun bir kadına ait olduğunu söyledi.
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Eşyalar, sadece bronz menteşeleri sağlam kalmış olan parçalara dağılmış bir ahşap kutuda bulundu. Kutuda ametist ve amber gibi yarı değerli taşlarla, Orta Doğu kökenli bokböceği şeklinde bir muska da bulunuyordu. Üzerinde bir zanaatkar figürünün olduğu akik taşı ile Yunan mitolojisinde şarap, bereket ve kutlama Tanrısı Dionysus'un kafasının oyulduğu bir cam tesbih de kutuda yer alıyordu.
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Arkeologlar, objelerin ritüellerde kullanıldıklarını düşünüyorlar.
Arkeologlar, objelerin ritüellerde kullanıldıklarını düşünüyorlar.
Osanna, İtalyan haber ajansı Ansa'ya yaptığı açıklamada, objelerin evin sahibinden ziyade bir hizmetçi ya da köleye ait olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.
Bunun nedeni kutudan, Pompei'nin zenginleri tarafından rağbet gören altının çıkmaması.
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10 kişinin cesedi bulundu!
10 kişinin cesedi bulundu!
Aynı evde kadınların ve çocukların da olduğu 10 kişiye ait ceset kalıntıları da bulundu. Arkeologlar, DNA analiziyle evde bulunanlar arasındaki kan bağını ortaya koymaya çalışıyor.


Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:32 
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