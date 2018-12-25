2018'de Dünyaevine Giren Ünlüler

1 Alişan & Buse Varol Herkesin yıllardır evlendirmeye çalıştığı Alişan, sonunda dünya evine girdi. Swissotel The Bosphorus'te gerçekleşen düğün takılan takılarla da konuşulmuştu! Dizi setinde bulduğu aşkı evliliğe taşıyan çiftimiz şu an bir erkek evlat bekliyor!

2 Arda Turan & Aslıhan Doğan Futbolcu Arda Turan, 2,5 yıldır birlikte olduğu Aslıhan Doğan ile geçtiğimiz Mart ayında dünya evine girmişti. Sade bir törenle evlenen Turan çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

3 Bensu Soral Yılın en çok beğenilen düğünlerinden biri de güzeller güzeli Bensu Soral'ın oldu! Adeta ünlüler geçidi olan düğünde Acun Ilıcalı, Buse Terim, Esra Erol, Ezgi Mola gibi onlarca isim vardı. İki adet gelinlik giyen Soral, rüya gibi gerçekleşen düğünün prensesiydi!

4 Bengü Magazin dünyasında en beğenilen düğünlerden biri de Bengü

5 İbrahim Büyük Çocukluk aşkıyla evlenen oyuncu İbrahim Büyükak, en yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un şahitliğinde uzun yıllardır birlikte olduğu Nurdan Beşen'le hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti.

6 İbrahim Büyük & Nurdan Beşen Çocukluk aşkıyla evlenen oyuncu İbrahim Büyükak, en yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un şahitliğinde uzun yıllardır birlikte olduğu Nurdan Beşen'le hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti.

7 Mert Fırat Yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan Mert Fırat

8 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy