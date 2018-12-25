Son Dakika Haberleri: 2018'de Dünyaevine Giren Ünlüler

2018'de Dünyaevine Giren Ünlüler

53 dakika önce

2018'in sonlandığı günlerde düğün sezonu da kapandı. Bakalım 2018 yılında dünya evine giren ünlü çiftler kimler olmuş?

1
Alişan & Buse Varol
Alişan & Buse Varol
Herkesin yıllardır evlendirmeye çalıştığı Alişan, sonunda dünya evine girdi. Swissotel The Bosphorus'te gerçekleşen düğün takılan takılarla da konuşulmuştu! Dizi setinde bulduğu aşkı evliliğe taşıyan çiftimiz şu an bir erkek evlat bekliyor!
2
Arda Turan & Aslıhan Doğan
Arda Turan & Aslıhan Doğan
Futbolcu Arda Turan, 2,5 yıldır birlikte olduğu Aslıhan Doğan ile geçtiğimiz Mart ayında dünya evine girmişti. Sade bir törenle evlenen Turan çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.
3
Bensu Soral
Bensu Soral
Yılın en çok beğenilen düğünlerinden biri de güzeller güzeli Bensu Soral'ın oldu! Adeta ünlüler geçidi olan düğünde Acun Ilıcalı, Buse Terim, Esra Erol, Ezgi Mola gibi onlarca isim vardı. İki adet gelinlik giyen Soral, rüya gibi gerçekleşen düğünün prensesiydi!
4
Bengü
Bengü
Magazin dünyasında en beğenilen düğünlerden biri de Bengü
5
İbrahim Büyük
İbrahim Büyük
Çocukluk aşkıyla evlenen oyuncu İbrahim Büyükak, en yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un şahitliğinde uzun yıllardır birlikte olduğu Nurdan Beşen'le hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti.
6
İbrahim Büyük & Nurdan Beşen
İbrahim Büyük & Nurdan Beşen
Çocukluk aşkıyla evlenen oyuncu İbrahim Büyükak, en yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un şahitliğinde uzun yıllardır birlikte olduğu Nurdan Beşen'le hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti.
7
Mert Fırat
Mert Fırat
Yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan Mert Fırat
8
Ferhan Şensoy
Ferhan Şensoy
Ferhan Şensoy
9
Gürgen Öz
Gürgen Öz
Oyuncu Gürgen Öz, uzun süredir birlikte olduğu Emily Mahringer ile sürpriz bir şekilde Danimarka'da evlendi.

»      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:41 

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