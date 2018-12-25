2018'de Dünyaevine Giren Ünlü İsimler

1 Seray Sever & Eray Sünbül Seray Sever, 34 yaşındaki sevgilisi Eray Sünbül ile 24 saat içerisinde önce nişanlandı, ardından nikah masasına oturdu.

2 Alişan & Buse Varol Herkesin yıllardır evlendirmeye çalıştığı Alişan, sonunda dünya evine girdi. Swissotel The Bosphorus'te gerçekleşen düğün takılan takılarla da konuşulmuştu! Dizi setinde bulduğu aşkı evliliğe taşıyan çiftimiz şu an bir erkek evlat bekliyor!

3 Arda Turan & Aslıhan Doğan Futbolcu Arda Turan, 2,5 yıldır birlikte olduğu Aslıhan Doğan ile geçtiğimiz Mart ayında dünya evine girmişti. Sade bir törenle evlenen Turan çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

4 Bensu Soral & Hakan Baş Yılın en çok beğenilen düğünlerinden biri de güzeller güzeli Bensu Soral'ın oldu! Adeta ünlüler geçidi olan düğünde Acun Ilıcalı, Buse Terim, Esra Erol, Ezgi Mola gibi onlarca isim vardı. İki adet gelinlik giyen Soral, rüya gibi gerçekleşen düğünün prensesiydi!

5 Bengü & Selim Selimoğlu Magazin dünyasında en beğenilen düğünlerden biri de Bengü & Selim Selimoğlu'nun düğünü olmuştu. Sanat dünyasının akın ettiği düğünde her şey kusursuzdu.

6 İbrahim Büyükak & Nurdan Beşen Çocukluk aşkıyla evlenen oyuncu İbrahim Büyükak, en yakın arkadaşları Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un şahitliğinde uzun yıllardır birlikte olduğu Nurdan Beşen'le hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleşti.

7 Erkan Kolçak Köstendil & Cansu Tosun Çukur dizisiyle gönüllerde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, kendisi gibi oyuncu olan güzeller güzeli Cansu Tosun ile düğünden çok bir festivali andıran törenle evlendi!

8 Mert Fırat & İdil Fırat Yılın en çok konuşulan çiftlerinden olan Mert Fırat & İdil Fırat düğünleriyle olduğu kadar İdil Fırat'ın kına gecesiyle de dikkatleri üstüne toplamıştı. Gelinin kına gecesine giriş sahnesi olay olmuştu!

9 Ferhan Şensoy & Cem Öget Ferhan Şensoy & Derya Baykal çiftinin kızları olan Ferhan Şensoy, 3 yıldır birlikte olduğu müzisyen Cem Öget ile Fransız Bahçeleri'nde rüya gibi bir düğünle evlendi!

10 Gürgen Öz & Emily Mahringer Oyuncu Gürgen Öz, uzun süredir birlikte olduğu Emily Mahringer ile sürpriz bir şekilde Danimarka'da evlendi.

11 Özge Özder & Sinan Güleryüz Başarılı oyuncu Özge Özder, 2 yıldır birlikte olduğu müzisyen Sinan Güleryüz ile Baltalimanı Portaxe'de 270 kişinin eşlik ettiği bir törenle evlendi. Düşünceli çiftimiz, düğünde takılan takıları hayvan dostları için Bana Göz Kulak Ol Derneği'ne bağışlayacaklarını açıklayarak içimizi ısıttı.

12 Burcu Esmersoy & Berk Suyabatmaz İş adamı Berk Suyabatmaz ile mayıs ayında dünya evine giren Esmersoy, gösterişli bir düğünden uzak durmuştu. New York'ta tanışan çift, nikah masasına da tanıştıkları yerde oturmuştu.

13 Can Bonomo & Öykü Karayel Farklı tarzıyla beğenilen ünlü şarkıcı Can Bonomo, oyuncu Öykü Karayel ile 2 yıldır birlikteydi. Karayel'in kız kardeşine ait olan gelinlik tasarımı çok konuşulmuştu.

14 Simge Fıstıkoğlu & Emre Tavukçuoğlu NTV'nin başarılı spikeri Simge Fıstıkoğlu, Emre Tavukçuoğlu ile nikah masasına oturdu.

15 Aslı Hünel & Fatih Yurtsever Aslı Hünel, Fatih Yurtsever ile Baltalimanı'nda dünyaevine girmişti.

16 Siren Ertan & Ersin Kayalar Modacı Siren Ertan, Bodrum Türkbükü'nde gerçekleşen sade bir törenle evlendi. 3 yıldır birlikte olduğu Ersin Kayalar ile yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle evlenen Ertan'ın mutluluğu gözlerden kaçmamıştı.