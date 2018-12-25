ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti! 2018'de Yayından Kaldırılan Diziler

1 Şahin Tepesi - ATV Başrollerini Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Aybüke Pusat, Boran Kuzum'un paylaştığı ATV'de yayınlanan Şahin Tepesi dizisi erken final kararı alarak 6. bölümde ekranlara veda etti. Reytinglerde bekleneni karşılayamayan dizi için 13 bölüm garantisi verildiği konuşuluyordu.

2 Mehmed Bir Cihan Fatihi - Kanal D Yılın en büyük hayal kırıklığı ise Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisiyle yaşandı. Uzun süre sonra ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'i canlandırdığı yapım 4 bölüm sonra ekranlara veda etti.

3 Aşk ve Mavi - ATV Başrollerini şarkıcı Emrah ve Burcu Kıratlı'nın olduğu Aşk ve Mavi dizisi, yılın en çok izlenen yapımlarından biriydi. Emrah, diziden beklediği zammı alamayınca ayrılma kararı almış, yapımcılar ise Emrah'ın yerine Keremcem'i kadroya dahil etmişti. Ancak bu transfer dizinin devam etmesine yetmedi ve kanal final kararı aldı.

4 Gülizar - Kanal D Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yönettiği ve başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Ömer Berk Cankat'ın paylaştığı Gülizar dizisi de ancak 10 bölüm dayanabildi.

5 Fi - Puhu TV Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Büşra Develi ve Berrak Tüzünataç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Puhu TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Fi 2. sezonunda takipçilerini şoke edecek erken final yapma kararı almıştı. Üçlemenin yazarı Azra Kohen, dizinin hikayesinin kitaptan uzaklaşması nedeniyle 2.sezonda bitirme kararı aldığını duyurmuştu.

6 8. Gün - ATV ATV'nin büyük umutlarla ekranlara getirdiği 8. Gün dizisi sadece 6. Bölüm yayında kalabildi. Dizinin final yapma kararı, oyuncular Burcu Biricik ve Buğra Gülsoy'a da şok oldu.

7 Kalbimdeki Deniz - Fox TV Fox TV'nin başrollerini Kutsi ve Özge Özberk'in paylaştığı ses getiren yapımlarından biri olan Kalbimdeki Deniz, ekranlara 60. Bölüm sonra veda etse de bu karar izleyicileri memnun etmedi.

8 4N1K İlk Aşk - Fox TV Fox TV'nin gençlik dizisi 4N1K İlk Aşk dizisi de 12. Bölüm sonrasında yayından kaldırıldı.





9 Bir Mucize Olsun - Fox TV Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Bir Mucize Olsun isimli dizinin başrollerinde Furkan Palalı ve Su Kutlu yer alıyordu. Dizi, sadece 3 bölüm sonra ekranlara veda etti.

10 Kırgın Çiçekler - ATV ATV'nin başarılı yapımlarından biri olan Kırgın Çiçekler dizisi 113 bölüm sonra reytinglerin düşmesi nedeniyle final yapma kararı aldı.

11 Vatanım Sensin - Kanal D Sevilen dizi Vatanım Sensin de 2018 yılında final yapan yapımlar arasında yer aldı.

12 Siyah İnci - Star TV Başrollerinde Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel’in bulunduğu Siyah İnci dizisi 20 bölüm sonra reytinglerde bekleneni verememesi nedeniyle final yaptı.



13 Tehlikeli Karım - Show TV Show TV'nin iddialı yapımı olarak başlayan başrollerini Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ'ın paylaştığı dizi 6 bölüm sonra final yapma kararı aldı.

14 Can Kırıkları - ATV Seçkin Özdemir'in aynı yıl içinde biten ikinci dizisi Can Kırıkları da reyting savaşına dayanamadı. Başrollerinde Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir ve Funda Eryiğit'in yer aldığı dizi final yaptı.

15 Bahtiyar Ölmez - ATV Yetkin Dikinciler ve Hande Subaşı'nın başrollerini paylaştığı ATV dizisi Bahtiyar Ölmez de kanalın reyting beklentisini karşılayamayınca ekranlara veda etti.

16 Börü - Star TV Star TV’de 60 dakika olarak yayınlanan Börü dizi 6 bölüm sonra final yaptı. Dizide Mesut Akusta, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın gibi oyuncular yer alıyordu.



17 Kalp Atışı - Show TV Gökhan Alkan, Öykü Karayel, Ege Kökenli, Ali Burak Ceylan ve Hakan Gerçek paylaştıkları Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı dizisi 28. Bölüm finaliyle ekranlara veda etti.

18 Hayat Sırları - Star TV Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Hayat Sırları 11. bölüm sonunda ekranlara veda etmek zorunda kaldı.