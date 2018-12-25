Son Dakika Haberleri: Mizahıyla 2018'e Damgasını Vuran En Komik Tweetler

Mizahıyla 2018'e Damgasını Vuran En Komik Tweetler

2 saat önce

2019'a sayılı günler kala yıl boyunca bizleri kahkahaya boğan tweetleri derlerdik. İşte, yıl boyu yüzümüzü güldüren en komik tweetler..

1
Künefenin Arkasında Bile Yakışıklı
Künefenin Arkasında Bile Yakışıklı
2
Kendimi Keşfettiğim An
Kendimi Keşfettiğim An
3
Kısa Mesafe Diye Götürmemişlerdir
Kısa Mesafe Diye Götürmemişlerdir
4
Baba Olmak Zor İş
Baba Olmak Zor İş
5
Google'ı Yakalayan Abiler
Googleı Yakalayan Abiler
6
Kediye de mi?
Kediye de mi?
7
Sözelcileri Böyle Alalım
Sözelcileri Böyle Alalım
8
Kesin Olacak
Kesin Olacak
9
Abiyi Çok İyi Anlıyoruz
Abiyi Çok İyi Anlıyoruz
10
Allah Kimseyi Bu Duruma Düşürmesin
Allah Kimseyi Bu Duruma Düşürmesin
11
Ana Yüreği
Ana Yüreği
12
Niye Yesin Ki?
Niye Yesin Ki?
13
Zahmet Verdik ama....
Zahmet Verdik ama....
14
Gucci'nin Yeni Kreasyonu
Guccinin Yeni Kreasyonu
15
İçindeki Kayseriliyi Durduramayan Çocuk
İçindeki Kayseriliyi Durduramayan Çocuk
16
Kiracının İntikamı
Kiracının İntikamı
17
Aşkım Saçmalama!
Aşkım Saçmalama!
18
Yeni Dünya Düzeni
Yeni Dünya Düzeni
19
İşini Hakkıyla Yapanlarda Bugün
İşini Hakkıyla Yapanlarda Bugün
20
Bir Dene İstersen..
Bir Dene İstersen..
21
Bu Peynirin Hakkı Nasıl Ödenir?
Bu Peynirin Hakkı Nasıl Ödenir?
22
Bunu Sadece Kadınlar Anlar
Bunu Sadece Kadınlar Anlar
23
Bunca Yoğunlukta Nasıl Dinlenecek Bu Çocuk?
Bunca Yoğunlukta Nasıl Dinlenecek Bu Çocuk?
24
Bir Evliliğin Anatomisi
Bir Evliliğin Anatomisi
25
Bunu Biliyor Mudur?
Bunu Biliyor Mudur?
26
Filtreyi Biraz Abartmadık mı?
Filtreyi Biraz Abartmadık mı?
27
Şahane Pazar Gelini
Şahane Pazar Gelini
28
Bina Yüklenmemiş!
Bina Yüklenmemiş!
29
Babasının Oğuz Atay Olduğunu Öğrenen Gencin Dramı!
Babasının Oğuz Atay Olduğunu Öğrenen Gencin Dramı!
30
Tarihi Bir Ana Şahitlik Ediyoruz
Tarihi Bir Ana Şahitlik Ediyoruz
31
Gece Yemek Siparişi Vermenin Vicdan Azabı
Gece Yemek Siparişi Vermenin Vicdan Azabı

»      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:58 

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