Mizahıyla 2018'e Damgasını Vuran En Komik Tweetler
2 saat önce
2019'a sayılı günler kala yıl boyunca bizleri kahkahaya boğan tweetleri derlerdik. İşte, yıl boyu yüzümüzü güldüren en komik tweetler..
1
Künefenin Arkasında Bile Yakışıklı
3
Kısa Mesafe Diye Götürmemişlerdir
5
Google'ı Yakalayan Abiler
7
Sözelcileri Böyle Alalım
9
Abiyi Çok İyi Anlıyoruz
10
Allah Kimseyi Bu Duruma Düşürmesin
14
Gucci'nin Yeni Kreasyonu
15
İçindeki Kayseriliyi Durduramayan Çocuk
19
İşini Hakkıyla Yapanlarda Bugün
21
Bu Peynirin Hakkı Nasıl Ödenir?
22
Bunu Sadece Kadınlar Anlar
23
Bunca Yoğunlukta Nasıl Dinlenecek Bu Çocuk?
24
Bir Evliliğin Anatomisi
26
Filtreyi Biraz Abartmadık mı?
29
Babasının Oğuz Atay Olduğunu Öğrenen Gencin Dramı!
30
Tarihi Bir Ana Şahitlik Ediyoruz
31
Gece Yemek Siparişi Vermenin Vicdan Azabı
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:58
Diğer Galeriler
Asgari Ücretin En Yüksek Olduğu 9 Ülke
Asgari Ücret Son 10 Yılda Bakın Nasıl Değişti!
Büyük İkramiyeyi Kazandı ama Sonu İntihar Oldu! İşte Bin Pişman Olan Milli Piyango Talihlileri
70 Milyon Liralık Yılbaşı İkramiyesi İle Yapabilecekleriniz Akıllara Zarar!
İngiliz Basını Kıbrıslı Şermin'i Konuşuyor! Hayranları 'Beni Tutukla' Diye Yalvarıyor